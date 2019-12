La Juventus chiude il suo girone di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con l'ennesima vittoria: 2 a 0 al Bayer Leverkusen, gol arrivati dopo l'ingresso di Dybala nel tridente offensivo, con il 10 bianconero che ha collezionato i decisivi assist per Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain. Se, quindi, nel settore offensivo non mancano di certo i campioni, le ultime indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra confermerebbero come l'investimento principale per il Calciomercato estivo potrebbe arrivare sulla mediana, per un giocatore che sappia unire quantità e qualità e che in qualche modo abbia abilità di inserimento.

Il vero sogno di mercato della dirigenza bianconera resterebbe Paul Pogba, che da tempo vorrebbe lasciare il Manchester United. Il nazionale francese avrebbe potuto lasciare l'Inghilterra in estate, ma il prezzo richiesto dalla società inglese ha evidentemente portato le due contendenti principali, Juventus e Real Madrid, ad evitare di lanciare un'offerta. Il Manchester avrebbe abbassato la sua valutazione da 150 a 120 milioni di euro.

Il centrocampista francese piace alla dirigenza bianconera e sarebbe ritenuto il rinforzo ideale per il gioco di Maurizio Sarri. Potrebbe però svilupparsi la solita sfida con il Real Madrid, con Zidane grande estimatore del suo connazionale. Il vantaggio per le due società è che la trattativa si potrebbe sviluppare a somme più basse rispetto a quelle richieste in estate: il Manchester United lo valutava infatti intorno ai 150 milioni di euro mentre, attualmente, data la stagione non ideale del francese, potrebbe essere acquistato anche per circa 120 milioni di euro.

L'eventuale arrivo di Pogba passerebbe però anche da alcune cessioni pesanti e la Juventus potrebbe avere delle carte utili per diminuire l'offerta cash da recapitare al Manchester United.

Le possibili contropartite per arrivare al francese

La Juventus potrebbe quindi decidere di investire su Pogba, magari utilizzando delle contropartite apprezzate dal Manchester United: i nomi più chiacchierati a tal riguardo sono quelli di Emre Can e Mandzukic. Il centrocampista tedesco in questa prima parte di stagione sta trovando poco spazio tra i titolari bianconeri, complice l'esclusione dalla lista Champions League.

Le difficoltà fisiche di alcuni centrocampisti bianconeri potrebbero però portare la Juventus a tenere il nazionale tedesco fino a fine stagione e magari cederlo in estate proprio al Manchester United. Per quanto riguarda la punta Mandzukic, difficilmente resterà per la seconda parte della stagione e potrebbe essere una sorta d'anticipo della Juventus per arrivare in estate a Paul Pogba.