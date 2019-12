Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma ritiene che non abbia più senso rimanere in un club che gli impedisce di crescere. Non ci sono stati regali di Natale anticipati per Stefano Pioli e i rossoneri in quanto il Milan è stato affondato con un sonoro 0-5 in casa dell'Atalanta domenica scorsa, concludendo l'anno con una prestazione orribile. Tra le immagini più sorprendenti al termine della partita c'è stata quella di Gigio Donnarumma in lacrime dopo la sconfitta, un segno del dolore del giocatore dopo un pomeriggio così disastroso.

Secondo l'edizione di lunedì di 'Tuttosport' - citata da 'MilanNews.it' - ​​Gigio doveva essere una delle basi fondamentali per favorire il rilancio del Milan, ma adesso il suo futuro sembrerebbe diverso. Secondo il quotidiano sportivo torinese, il portiere della nazionale italiana sarà la prima partenza della finestra di gennaio, poiché il ventenne sa che non ha più senso rimanere in una squadra che gli impedisce di raggiungere i suoi obiettivi più ambiziosi. Secondo quanto riportato dal portale 'transfermarkt', il valore attuale di Gianluigi Donnarumma sarebbe di 55 milioni di euro.

L'estremo difensore potrebbe però andare via per una cifra inferiore anche a causa della ravvicinata scadenza del contratto (giugno 2021). La difficoltà del Milan a tornare nella platea del calcio che conta, dunque, potrebbe non essere l'unico motivo di una possibile partenza di Donnarumma, visto che l'ultimo prolungamento del contratto risale al 2017.

Anche Paquetà potrebbe essere ceduto

Il Paris Saint Germain sarebbe interessato ad acquistare il centrocampista brasiliano del Milan, Lucas Paquetà. Il 22enne è molto apprezzato nel panorama calcistico mondiale, ma sta lottando per adattarsi al Milan da quando si è trasferito a gennaio 2019 dal Flamengo. Il brasiliano, voluto fortemente da Leonardo, è arrivaro al Milan per la cifra di 35 milioni di euro. Si ritiene che proprio il direttore sportivo del Paris Saint Germain, Leonardo Araújo, sia un grande fan di Paquetà e potrebbe fornire al connazionale un'ottima 'via di fuga' nella prossima finestra di mercato invernale.

Il giocatore stesso sarebbe pronto a trasferirsi, essendo un grande fan del Paris Saint Germain. La dirigenza rossonera, d'altro canto, non vede più il brasiliano come una pedina fondamentale del Milan. Tuttavia, per ora, nessun accordo è stato trovato tra i due club e un'offerta ufficiale arriverà probabilmente tra pochi giorni. Si ritiene che il Milan non sia disposto a vendere il giocatore a un prezzo inferiore a quello pagato per portarlo a Milano, 35 milioni di euro, meno di 12 mesi fa.