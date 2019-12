Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', l'allenatore del Milan Stefano Pioli spera di avere un nuovo centrocampista nella prossima finestra di trasferimento di gennaio. L'articolo descrive nel dettaglio come Pioli voglia un centrocampista forte e fisicamente imponente per farlo giocare di fronte alla difesa. L'allenatore avrebbe in programma di spostare Ismael Bennacer in un ruolo di mezz'ala, dove ha impressionato con la squadra nazionale algerina la scorsa estate. Tre nomi sarebbero nell'elenco dei dirigenti rossoneri, sebbene uno sembri molto più probabile degli altri due.

Allan possibile obiettivo

Uno dei possibili obiettivi è il centrocampista del Napoli Allan. Il giocatore è attualmente in una situazione difficile con i partenopei, a causa del suo ruolo nella rivolta dei giocatori all'inizio di questa stagione. Il brasiliano è molto apprezzato dai rossoneri, anche se è improbabile che sarà un'opzione a basso costo. Resta da vedere anche come il brasiliano sarà utilizzato dal nuovo allenatore del Napoli, Rino Gattuso, poichè se dovesse essere relegato in panchina difficilmente accetterà di finire la stagione in Campania.

Un altro giocatore nel mirino della dirigenza rossonera sarebbe l'ex centrocampista milanista Tiemoué Bakayoko, che è attualmente in prestito al Monaco dal Chelsea. Tuttavia, un ritorno sembra improbabile anche considerando il suo costo. Il nome più probabile è il centrocampista Granit Xhaka, che non è felice all'Arsenal. Il centrocampista svizzero di 27 anni sembra destinato a lasciare il club del Nord di Londra nella prossima finestra di trasferimento di gennaio a causa della sua pessima situazione con club e tifosi. Inoltre, lo svizzero è considerato un'opzione a basso costo, perfetta per il club visto il difficile momento finanziario attraversato.

Il Milan potrebbe separarsi da Kessie per finanziare l'acquisto di un regista

Dopo un brutto inizio di stagione che lo ha relegato nelle zone meno nobili della classifica, il Milan cercherà di acquistare alcuni rinforzi nella finestra di trasferimento di gennaio.

Pertanto, i dirigenti rossoneri sono al lavoro per identificare possibili soluzioni. Il Milan avrebbe in mente, come già scritto, di acquistare un regista liberando Bennacer dai compiti di copertura. Come riportato da 'Sky Italia' (tramite 'MilanNews.it'), nel caso in cui Franck Kessie lasci a gennaio, il Milan è pronto a rimpiazzarlo acquistando un regista. Per l'Ivoriano, ci sono alcune squadre in Premier League che sono interessate, mentre i rossoneri non lo considerano incedibile. Resta dunque da vedere come si comporterà il Milan, infatti qualora dovesse arrivare un'offerta sostanziosa per il centrocampista rossonero difficilmente sarà rifiutata.