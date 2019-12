La Serie A va in vacanza e tornerà tra domenica 5 e lunedì 6 gennaio con alcune sfide importanti sia per la testa che per la coda della classifica, come Napoli-Inter, Juventus-Cagliari, Brescia-Lazio e Roma-Torino. La giornata conclusa ieri ha confermato il duetto in testa alla classifica formato da Juventus e Inter a quota 42, mentre la Lazio, con una partita da recuperare, è ferma a 36. Si infiamma la corsa Champions, con la Roma che continua a vincere e si piazza a meno uno dai 'cugini' biancocelesti.

Il 5-0 sul Milan ha rilanciato l’Atalanta, mentre il Cagliari ha frenato di nuovo ed è fermo a 29 punti. Situazione ingarbugliata in coda dove le ultime sconfitte hanno fatto ripiombare nell’incubo Genoa, Sampdoria e Lecce. Attenzione anche alla posizione della Fiorentina che ha solamente tre punti in più del Brescia terzultimo.

Serie A, 18^ giornata: domenica 5 gennaio tocca a Lazio e Roma

Il fischio d’inizio del 2020 della serie A arriverà domenica 5 gennaio alle 12:30 con Brescia-Lazio. Le rondinelle sono reduci dal pari con il Parma e continuano a sperare nella salvezza grazie alla cura Corini.

Al Rigamonti arriverà una Lazio in splendida forma che vuole riagganciare il treno Scudetto dopo aver alzato la Supercoppa Italiana. Alle 15:00 Spal-Verona con i ferraresi che hanno ritrovato la via della vittoria a Torino abbandonando l’ultimo posto in classifica. Naviga in acque tranquille il Verona di Juric che è in vacanza già da una settimana, visto che la sfida con la Lazio è stata posticipata a febbraio.

Match da brividi alle 18:00 al Ferraris, Genoa-Sassuolo deve essere il punto di ripartenza del Grifone ora ultimo. Per i rossoblu sarà l’esordio del nuovo allenatore da scegliere tra Ballardini e Diego Lopez dopo l’esonero di Thiago Motta. De Zerbi deve invece rialzare ancora una volta i suoi dopo la rocambolesca sconfitta con il Napoli di ieri sera. A chiudere il quadro sarà Roma-Torino alle 20:45, occasione ghiottissima per la banda Fonseca di continuare a viaggiare a ritmi alti.

I giallorossi sono forse la squadra più in forma del campionato, mentre sui granata continuano ad infuriare le polemiche alimentate dalla sconfitta interna con la Spal.

Il 6 gennaio Juventus-Cagliari e Milan-Samp

La diciottesima giornata di serie A continuerà nel giorno dell’Epifania con lo stesso schema orario di domenica 5 gennaio. Si parte quindi alle 12:30 con Bologna-Fiorentina, Mihajlovic dopo la vittoria con il Lecce ha la possibilità di salire a 25 punti e chiudere virtualmente la pratica salvezza. I viola si presenteranno con un nuovo allenatore, forse Iachini, per allontanare l’incubo serie B diventato reale nelle ultime cinque gare con quattro sconfitte e un pareggio. Alle 15:00 Atalanta-Parma sarà l’ennesimo banco di prova per la Dea, straripante con il Milan, e pronta ad un nuovo sprint per tornare a 'vedere' il quarto posto.

Gasperini dovrà però stare molto attento alla squadra di D’Aversa che in trasferta ha già fatto lo scalpo al Napoli. Stesso orario per Juventus-Cagliari, con i bianconeri che devono dimenticare in fretta la bruciante sconfitta in Supercoppa Italiana. Sarri si troverà davanti la più bella sorpresa del campionato reduce però da due sconfitte di fila.

Calcio d'inizio alle 15:00 anche per Milan-Sampdoria, partita in cui i rossoneri devono rialzarsi dopo i cinque schiaffi presi a Bergamo. Pioli sembrava aver risolto alcuni problemi, ma la prestazione di ieri ha attirato le critiche di tutti, tifosi e dirigenti.

La Samp di questo periodo non è osso durissimo, ma Ranieri sa che deve cercare di conquistare punti su ogni campo per arrivare alla salvezza. Alle 18:00 Lecce-Udinese è uno scontro salvezza tra due squadre decisamente pericolanti. I giallorossi devono ancora trovare la prima vittoria in casa del campionato, fare bottino pieno adesso è necessario perché il Brescia è sotto di un solo punto. I friulani hanno tirato una lunga boccata d’aria con il 2-1 sul Cagliari ma non basta per considerarsi salvi. La 18^ giornata di serie A si chiuderà lunedì 6 gennaio alle 20:45 al San Paolo con Napoli-Inter. Gattuso ha trovato ieri i primi tre punti con la sua nuova squadra, ma non ha risolto ancora i tanti problemi degli azzurri.

Conte spera di tornare dalle vacanze e trovare alcuni giocatori recuperati per continuare a viaggiare accanto alla Juve in testa alla classifica.