Dopo la vittoria ottenuta dal Napoli ai danni del Sassuolo allo stadio 'Mapei', che ha portato agli azzurri i tre punti dopo un digiuno in campionato durato oltre due mesi, in casa partenopea è ora di pensare al calciomercato ormai prossimo e a come rinforzare la rosa a disposizione di mister Gennaro Gattuso.

Con il Napoli che avrà tre competizioni da disputare e una corsa al quarto posto da riagguantare, diventa una necessità primaria intervenire sul mercato per rinforzare una rosa che ha evidenziato lacune soprattutto nella zona mediana del campo.

Il primo nome è quello di Lucas Torreira dell'Arsenal, ma le alternative all'uruguaiano individuate dai dirigenti azzurri non mancano. Per il settore nevralgico è infatti tornato prepotentemente d'attualità Stanislav Lobotka, venticinquenne del Celta Vigo. Si lavora però per raggiungere un forte sconto della clausola rescissoria dello slovacco, che ammonta a 50 milioni di euro.

Amrabat-Napoli, i tifosi del Verona si oppongono al trasferimento

Per giugno, inoltre, grazie alla gestione lungimirante del ds azzurro Cristiano Giuntoli, il quale riesce a muoversi spesso in anticipo sui talenti giovani ed emergenti del campionato italiano, il Napoli sarebbe vicinissimo alla chiusura per Sofyan Amrabat, centrocampista del Verona.

Il calciatore di origini marocchine in prestito agli scaligeri, ma di proprietà del Club Bruges (società belga), sta facendo molto bene alla corte di Ivan Juric, dimostrando personalità e buonissima qualità con la palla al piede. La trattativa, però, sarebbe stata imbastita per la prossima finestra di mercato estiva, in quanto il giocatore classe 1996 non può trasferirsi all'ombra del Vesuvio a gennaio, avendo già indossato due diverse maglie in questa stagione.

Intanto, i tifosi dell'Hellas, venuti a conoscenza della trattativa per Amrabat, si sono schierati contro il trasferimento del giocatore in una squadra rivale dei veronesi come il Napoli. Numerosi supporter gialloblu sono hanno scritto sui social, usando anche l'hashtag #PleasedontgotoNapoli con riferimenti fortemente critici - e in alcuni casi pure offensivi - verso la città di Napoli.

Napoli-Verona, asse caldissimo di mercato

L'asse Napoli-Verona sarà molto probabilmente tra i più caldi nelle prossime sessioni di calciomercato. Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', infatti, anche il difensore centrale del club di Maurizio Setti, Amir Rrahmani sarebbe sul taccuino dei partenopei. Un'operazione nata in tandem con Amrabat e che potrebbe portare circa 30 milioni di euro complessivi più bonus nelle casse veronesi. Un'operazione che potrebbe chiudersi a fine stagione, al termine della corsa salvezza che dovrà continuare ad affrontare la squadra di Ivan Juric.