Nella seconda giornata di Serie A l'Atalanta travolge il Torino per 7-0. Un super Ilicic trova la tripletta (con un goal impossibile da centrocampo), mentre Gosens, Zapata e la doppietta di Muriel completano la festa. Ora la squadra di Gasperini è ad un punto dal quarto posto occupato dalla Roma dopo il pareggio nel derby. Per il Torino è stata una serata da dimenticare: quello di sabato sera è stato il peggior KO casalingo della sua storia.

Settebello Atalanta, contro il Torino finisce 7-0

Un' Atalanta bellissima e imprendibile è stata quella vista nell'anticipo di sabato sera allo stadio Olimpico Grande Torino. Una macchina perfetta quella messa a punto dal comandante Gasperini.

La squadra bergamasca gioca, dà spettacolo, segna ed emoziona.

Nella gara contro il Torino non c'è stata partita: al minuto 17 Palomino recupera il pallone sulla fascia, crossa al centro e Ilicic fa 1-0. Nei minuti successivi Sirigu, portiere granata, salva la porta da un doppio tiro di Freuler, ma è solo un'illusione. Al minuto 29 Gosens raccoglie una palla sporcata in aerea da calcio d'angolo e il suo tiro al volo è perfetto: si va sul 2-0, il Torino non c'è e l'Atalanta si diverte. Al minuto di recupero del primo tempo calcio di rigore per i bergamaschi per una trattenuta su Ilicic.

Sul dischetto va Duvan Zapata e - 111 giorni dopo l'infortunio - torna a segnare.

Nel secondo tempo si scatena lo sloveno: al minuto 53 calcio di punizione a metà campo per i bergamaschi, Ilicic vede Sirigu fuori dai pali e tenta il tiro impossibile, riuscendo a metterla dentro da centrocampo, un capolavoro. Un minuto dopo passaggio filtrante di Gomez e ancora Ilicic la spinge in porta, 5 a 0. Nel finale di partita c'è anche tempo per una doppietta di Muriel: il 6-0 arriva ancora una volta su calcio di rigore e il definito 7-0 è propiziato da un passaggio perfetto di Gomez che Muriel deve solo appoggiare in porta.

Torino: la peggiore sconfitta della sua storia in casa, ma non è l'unico punteggio del genere in Serie A

Un umiliante 7-0 che fa male. Il Torino non aveva mai subito una sconfitta così pesante in casa davanti ai suoi tifosi. Si tratta di un KO da record che va ad eguagliare un 7-0 in trasferta contro il Milan nella stagione 1950-51.

Il 7-0 non è certo un risultato usuale, ma nella storia del calcio italiano - solo analizzando dal 2011 in poi - si è verificato solo altre tre volte.

Il primo avvenne nel febbraio 2011 allo stadio Renzo Barbera di Palermo nella partita Palermo-Udinese, quando Totò di Natale e Alexis Sanchez affondarono i rosanero rispettivamente con una tripletta e un poker.

Nel settembre del 2013 invece l'Inter batté con tale punteggio il Sassuolo al Mapei Stadium grazie alle doppietta di Milito e ai goal di Palacio, Taider, Alvarez, Cambiasso e autogol di Pucino. E sempre l'Inter nel 2014, ancora contro il Sassuolo, ottenne lo stesso risultato ma a San Siro, dove lo scatenato Icardi segnò una tripletta, Osvaldo una doppietta, mentre Guarin e Kovacic siglarono una rete a testa.