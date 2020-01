La caccia al difensore per il Calciomercato del Cagliari inizia ad entrare nel vivo. Conclusa la trattativa per Pjaca, che intorno alla metà della settimana sarà in Sardegna per le visite mediche, ora Carli deve trovare un centrale difensivo per Maran. I nomi circolati sono stati tanti in queste ultime settimane e uno dei più interessanti sembra essere Panagiotis Retsos, 21 anni e capitano dell’Under 21 della Grecia. Dopo aver giocato un grande campionato con il Bayer Leverkusen nella stagione passata, ora non trova spazio visto che un brutto infortunio, completamente risolto per fortuna, gli ha fatto perdere il posto da titolare.

Le "aspirine" tedesche stanno cercando una soluzione per evitare di farlo restare ai margini anche in questo finale di campionato, al momento ha messo insieme solo una manciata di presenze tra Bundesliga ed Europa League. Il talento del ragazzo non si discute, persino Rudi Voeller, ex Roma e ora dirigente del Bayer era rimasto favorevolmente stupito delle sue qualità l’anno scorso. Per questo i sardi non sono soli nella corsa e - dopo il Genoa - dovranno affrontare una nuova sfidante.

Cagliari attento: lo Sheffield United vuole Retsos

Secondo il Daily Mail, popolare quotidiano britannico, lo Sheffield United vorrebbe soffiare Retsos al Cagliari. Il club britannico è alla ricerca di un difensore centrale e avrebbe già avviato i contatti con il Leverkusen per avere il ragazzo in prestito. Centrale ma anche terzino destro o sinistro, gran fisico, e ottima capacita di guidare la retroguardia, il greco è finito in cima alla lista del club attualmente ottavo in Premier League a un solo punto dall’Europa League.

La corsa è quindi partita e per la società del presidente Giulini sembra arrivato il momento di giocarsi una delle carte più importanti nella trattativa. L’agente del giocatore è infatti quel Ramadani, potentissimo procuratore, che ha un ottimo rapporto con il direttore sportivo Carli. Un alleato potente a cui appoggiarsi per riuscire a strappare il sì del ragazzo, unico nodo da sciogliere, visto che il suo club ha già deciso di lasciarlo partire e probabilmente il prestito è la via giusta.

Non solo Retsos, gli altri nomi per il calciomercato del Cagliari

Retsos non è l’unico nome sul taccuino degli uomini del calciomercato del Cagliari per rinforzare la difesa di Maran. I rossoblu si stanno guardando intorno, anche perché Ceppitelli da mesi alle prese con una fascite plantare, non sembra molto vicino al rientro. Alcune piste sono già state derubricate come impossibili: la prima è quella per Cistana del Brescia, la seconda è quella per Goldaniga. In questo caso però il Genoa potrebbe riaprire le porte nel caso in cui - oltre a Masiello - dovesse acquistare anche Soumare.

Difficile anche arrivare a Juan Jesus, in uscita dalla Roma, la quale che oggi ha chiuso la trattativa Ibanez con l’Atalanta.

Il brasiliano piace molto alla Fiorentina che sembra più avanti rispetto ai sardi. Rimane aperta la questione Magnani, con il giovane centrale che dovrebbe lasciare il Brescia. Nelle Rondinelle non gioca molto, ma il suo appeal in sede di calciomercato non è calato. Il Cagliari - se non dovesse chiudere per Retsos- potrebbe quinti partire all’attacco dell’ex Sassuolo, su cui c’è da registrare l'interesse anche del Verona.