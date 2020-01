L’Inter, dopo l’eliminazione dalla Champions League, affronterà il Ludogorets ai sedicesimi di finale dell’Europa League. Il match di andata sarà fissato per il 20 febbraio 2020 a Razgrad, in Bulgaria. Archiviata la trasferta, ci sarà la partita di ritorno a Milano il 27 febbraio 2020. I nerazzurri scenderanno in campo alle ore 21.00. Si tratterà del primo confronto diretto tra le due squadre. In attesa della sfida di San Siro, la società ha aperto la vendita dei biglietti.

La fase 1 è riservata agli abbonati del 1° anello.

Fino alla mezzanotte del 7 gennaio 2020 potranno confermare i posti di tale settore tutti gli abbonati del campionato. Alle ore 11.00 dell’8 gennaio 2020 si aprirà la fase 2, riservata a tutti gli altri abbonati. Questi tifosi potranno acquistare fino a 4 biglietti a testa e soltanto fino alla mezzanotte del 20 gennaio 2020. Durante la fase 2 si potranno acquistare anche i biglietti per la Curva Nord. Si concluderà con la fase 3, ovvero la vendita libera, aperta dalle ore 11.00 del 21 gennaio 2020.

Qualora si dovesse andare verso il tutto esaurito, la società valuterà l’apertura di ulteriori settori del 2° anello.

I prezzi riservati agli abbonati permetteranno di risparmiare almeno il 50% rispetto alle tariffe applicate in vendita libera. Si parte da 10 euro per 1° anello Verde o Blu. Si sale a 12,50 euro per il 1° anello Arancio laterale, per poi passare a 14 euro per il 1° anello Arancio (settori 155-156-165-166). Un posto in poltroncina Arancio (settori 163-157) viene a costare 20 euro, mentre per la zona centrale bisogna pagare 25 euro (settori 161-159) o 30 euro (settore X). La tribuna Arancio centrale ha un costo di 30 euro, mentre scegliendo la poltroncina Rossa (settori O-S) bisogna pagare 35 euro. Infine, abbiamo la poltroncina Rossa centrale (settori P-R) a 50 euro.

Inter imbattuta contro squadre bulgare

I nerazzurri ospiteranno a San Siro il Ludogorets per la prima volta. In passato, però, ci sono già stati degli scontri diretti contro squadre bulgare. Il primo confronto risale alla stagione 1966/67, quando nella semifinale di Coppa dei Campioni ci fu la sfida contro il CSKA Sofia. Finì 1-1 in casa e ci fu lo stesso risultato anche in trasferta, così si dovette disputare lo spareggio. Tra le mura amiche riuscì poi a vincere l’Inter per 1-0, grazie alla rete di Renato Cappellini. I nerazzurri approdarono in finale, dove si arresero al Celtic Glasgow. Nella stagione 1974/75 toccò all’Etar Veliko Tarnovo. Le due squadre si affrontarono al 1° turno della Coppa UEFA. Dopo lo 0-0 in Bulgaria, l’Inter s’impose per 3-0 a San Siro. Il cammino dei nerazzurri si interruppe al 2° turno, dove furono eliminati dall’FC Amsterdam.

Il Ludogorets ha già affrontato squadre italiane in passato, ottenendo 2 sconfitte contro il Milan e poi 1 vittoria e 1 pareggio contro la Lazio.