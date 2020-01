La Juventus ha chiuso il 2019 con il botto, concretizzando la trattativa che porterà il centrocampista offensivo del Parma (ma di proprietà dell'Atalanta) Dejan Kulusevski a Torino nel 2020. Da capire però se il giocatore riuscirà ad arrivare già durante il Calciomercato invernale o se il trasferimento sarà inevitabilmente spostato in estate, in quanto il giocatore è in prestito fino a giugno alla società emiliana. Come più volte dichiarato dal direttore sportivo del Parma Faggiano, la volontà della società è quella di tenere il centrocampista offensivo svedese fino a giugno in quanto si sta dimostrando decisivo nella corsa ad una salvezza tranquilla.

Secondo Sky Sport però, la Juventus starebbe spingendo per averlo subito, e potrebbe offrire al Parma una contropartita tecnica apprezzata alla dirigenza emiliana. Il giocatore che potrebbe trasferirsi in prestito alla squadra allenata da D'Aversa potrebbe essere il centrocampista offensivo Marco Pjaca.

Juventus, Pjaca la possibile carta per avere sin da gennaio Kulusevski

Secondo la nota emittente satellitare, la Juventus sarebbe pronta a prestare Marco Pjaca al Parma pur di portare a gennaio Kulusevski a Torino.

Si attende solo l'ufficializzazione della firma del centrocampista offensivo classe 2000, che dovrebbe avvenire in mattinata dopo le consuete visite mediche. La Juventus vorrebbe però che il giocatore si trasferisse subito a Torino ed in questo senso Pjaca potrebbe essere la carta giusta per convincere il Parma. D'altronde i due giocatori sono molto simili a livello tecnico, resta da capire se il croato è riuscito a recuperare a pieno dall'infortunio pesante al ginocchio subito a fine scorsa stagione con la maglia della Fiorentina. Per Pjaca si era parlato anche di un interesse del Genoa e del Verona.

Il mercato della Juventus

La Juventus, con il voler portare Kulusevski già a gennaio a Torino, dimostra la necessità di un investimento a centrocampo, sia per l'infortunio subito da Khedira (che dovrebbe rientrare a fine febbraio) e sia perché Emre Can è destinato a lasciare la Juventus.

Il centrocampista tedesco piace al Paris Saint Germain ma anche al Borussia Dortmund. Si era parlato di uno scambio fra il tedesco e il centrocampista argentino Paredes fra Juventus e Paris Saint Germain ma la società francese valuta il nazionale sudamericano 10 milioni di euro in più rispetto ad Emre Can e questo non aiuterebbe a definire la trattativa fra le due società. In tema cessioni da valutare anche la situazione Rugani: il recupero ottimale di Giorgio Chiellini (dovrebbe rientrare a febbraio) potrebbe portare la società bianconera a cedere l'ex Empoli. Ci sarebbe il Leicester interessato al difensore centrale.