Juventus-Cagliari è il primo match del 2020 per la formazione bianconera e si giocherà lunedì 6 gennaio. Un impegno assolutamente da non sottovalutare per Ronaldo e compagni, che affronteranno una delle rivelazioni di questo campionato di Serie A. Gli ultimi risultati negativi della formazione ospite non dovranno ingannare, la squadra di Maran ha tante individualità che possono fare la differenza, uno su tutti Radja Nainggolan. La Juventus vorrà iniziare sicuramente nel migliore dei modi il nuovo anno.

I bianconeri sono impegnati in un braccio di ferro con l'Inter per il primato in classifica e non possono lasciare punti per strada. In attesa che il calciomercato porti in casa Juventus dei nuovi innesti, l'allenatore Maurizio Sarri deve sciogliere il nodo tattico legato all'utilizzo contemporaneo delle tre punte.

La probabile formazione della Juventus

In merito alla probabile formazione bianconera in Juventus-Cagliari, Sarri dovrà fare a meno di pedine importanti come Khedira e Bentancur. Il primo è infortunato, il secondo invece deve scontare una squalifica.

Questo rende minori le opzioni per l'allenatore sulla linea mediana. In porta Szczesny ritroverà una maglia da titolare, in una partita così delicata il suo apporto potrebbe essere fondamentale. Per quanto riguarda invece la difesa, non sembrano esserci dubbi su chi saranno gli esterni. Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra offrono grande spinta e sono fondamentali per il gioco del tecnico. Al centro l'unico sicuro del posto è Bonucci, il posto al suo fianco se lo contenderanno Demiral e de Ligt. Il turco ha chiuso bene il 2019, ma in questa occasione Sarri dovrebbe rilanciare l'olandese. A centrocampo la cabina di regia sarà affidata come sempre a Miralem Pjanic, con al suo fianco l'infaticabile Matuidi e Rabiot, che dovrebbe essere preferito a Emre Can. Il francese ha bisogno di giocare per trovare la giusta intesa con i compagni di reparto, ci si aspetta molto da lui nel 2020.

Juventus, possibile tridente per Sarri

In Juventus-Cagliari non è detto che Sarri voglia utilizzare tutte e tre le punte in contemporanea, anche perché la linea mediana è il punto di forza dei sardi. Più facile pensare dunque all'utilizzo di un trequartista che possa garantire maggiore copertura. In questo caso Bernardeschi sembra essere favorito su Ramsey. I due attaccanti? Cristiano Ronaldo non si tocca, è sicuro di una maglia da titolare. Al suo fianco come al solito potrebbe esserci una staffetta tra Higuain e Dybala, con quest'ultimo che potrebbe giocare dall'inizio.