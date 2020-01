L'8 settembre 2011 la Juventus visse una delle serate più belle della sua storia. Infatti, in quell'occasione ci fu l'inaugurazione ufficiale dell'Allianz Stadium e venne ripercorsa tutta la storia bianconera: parteciparono anche i giocatori e gli allenatori che hanno lasciato una traccia indelebile negli almanacchi juventini.

Le stelle vennero scelte tramite una votazione fatta dai tifosi bianconeri, ma quando vennero comunicati i nomi dei vincitori ci furono molte polemiche attorno alla stella assegnata a Zbigniew Boniek.

Questa scelta provocò l'ira di una parte dei tifosi juventini che chiesero alla società di togliere questo riconoscimento all'ex calciatore polacco. I sostenitori bianconeri vennero accontentati e la stella che doveva essere di Boniek venne rimossa. A distanza di ormai diversi anni, l'ex giocatore polacco, intervenuto a TMW Radio, è tornato su questo argomento: "Rimozione della stella allo Stadium? Dovreste chiedere ad Andrea Agnelli, ha fatto tutto lui. Io non ho fatto nulla".

Boniek parla della rimozione della sua stella dall'Allianz Stadium

Nei giorni scorsi, Boniek è tornato a parlare della rimozione della sua stella dall'Allianz Stadium. L'ex calciatore ha spiegato che ricevette a casa una scatola con una maglia della Juventus con la spiegazione del fatto che era entrato nella Hall of fame bianconera. Poi, circa un mese dopo, ricevette una telefonata in cui gli dissero che alcuni tifosi non erano contenti di questa scelta. Dunque, la stella di Boniek venne rimossa.

Il polacco, intervenuto a TMW Radio per commentare questo episodio accaduto anni fa, non ha fatto sconti alla Juve sottolineando che lui realizzò dei gol importanti soprattutto a livello europeo: "Vogliono fare la storia, ma dovrebbero ricordarsi che dei cinque gol fatti nelle finali europee che hanno giocato, ne ho fatti tre io".

Infine, il calciatore polacco ha spiegato che Andrea Agnelli all'epoca dei fatti era giovane e si ritrovò a rimettere insieme i pezzi di un puzzle. Forse qualcuno gli disse che forse Boniek non incontrava il gradimento dei tifosi e, per questo, il presidente bianconero decise di rimuovere la sua stella.

'Agnelli è una persona intelligente'

Nel corso del suo intervento radiofonico Boniek ha speso delle belle parole nei confronti del Presidente Andrea Agnelli: "Al di là del discorso della stella, è una persona intelligente e ambiziosa, che sa muoversi bene e dialogare", ha dichiarato il polacco.

Inoltre, Boniek ha sottolineato che secondo lui con la presenza di Andrea Agnelli, la Juventus ha guadagnato moltissimo e lo si può chiaramente notare visti i recenti successi bianconeri.