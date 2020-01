Nel pomeriggio la Juventus si è allenata per preparare la gara contro la Roma e Maurizio Sarri ha provato la formazione che schiererà questa domenica sera all'Olimpico.

Il tecnico toscano, oggi in conferenza stampa, ha sottolineato che - viste le tre partite che in bianconeri dovranno affrontare questa settimana - ci potrebbero essere dei cambi nell'undici titolare nel corso delle tre imminenti sfide. La sensazione, però, è che contro la Roma le novità saranno ben poche e probabilmente le rotazioni si vedranno maggiormente in Coppa Italia.

Dunque, domani sera, a guidare l'attacco della Juve ci saranno Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, mentre Gonzalo Higuain dovrebbe partire dalla panchina. Anche sulla trequarti non dovrebbero esserci novità e probabilmente Maurizio Sarri riproporrà Aaron Ramsey. Il tecnico dovrebbe confermare anche il sistema di gioco e insisterà con il 4-3-1-2.

La Juve non cambierà quasi nulla contro la Roma

Maurizio Sarri contro la Roma non dovrebbe stravolgere più di tanto la sua formazione, a cominciare dalla difesa dove ci dovrebbe essere la conferma di Merih Demiral.

Come ha spiegato l'allenatore della Juve, Matthijs De Ligt sta meglio ed è in crescita, pur avendo ancora un piccolo fastidio alla spalla. Però, contro la Roma, l'olandese dovrebbe partire dalla panchina. Dunque la retroguardia dei bianconeri potrebbe essere formata da Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Merih Demiral ed Alex Sandro. Davanti a loro, invece, agirà la mediana a tre che dovrebbe essere formata da Adrien Rabiot, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. Infatti, domani sera, la Juventus non avrà ancora a disposizione Rodrigo Bentancur che è squalificato, l'uruguaiano salterà poi anche il match contro il Parma. Molto probabilmente, Maurizio Sarri utilizzerà il numero 30 juventino in Coppa Italia contro l'Udinese. Per Bentancur, tale sfida sarà utile per ritrovare la forma fisica, visto che è fermo dal 22 dicembre.

Contro la Roma, invece, non ci saranno grandi cambi e in attacco si rivedranno gli stessi uomini visti che hanno giocato col Cagliari: Aaron Ramsey avrà il compito di assistere la coppia formata da Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Mentre Gonzalo Higuain dovrebbe partire dalla panchina. Il Pipita ha superato il leggero fastidio muscolare accusato un settimana ed è a disposizione di Maurizio Sarri.

I convocati bianconeri

Al termine dell'allenamento di questo pomeriggio, la Juventus ha lasciato la Continassa per andare a Caselle, da dove è partita alla volta di Roma.

Per la trasferta nella capitale, Maurizio Sarri ha convocato 22 giocatori. Ecco l'elenco completo: Szczesny, Pinsoglio, Buffon; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Rugani, Demiral; Pjanic, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Rabiot; Cristiano Ronaldo, Dybala, Higuain, Pjaca, Douglas Costa e Bernardeschi.