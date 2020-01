La Juventus è sempre al centro di molti rumors di mercato e i possibili movimenti di Fabio Paratici per i prossimi mesi calamitano l'attenzione dei media e dei tifosi. In particolare, da alcuni giorni si parla nuovamente di un interessamento dei bianconeri per Mauro Icardi e lo stesso giocatore starebbe strizzando l'occhio alla Vecchia Signora. L'attaccante è attualmente al Paris Saint - Germain, ma non è scontato che possa rimanere in Francia anche nella prossima stagione. Proprio del futuro di Mauro Icardi ne ha parlato Enzo Bucchioni nel suo editoriale su ''Tuttomercatoweb'': "Il nome che frulla in testa a Paratici da due anni è sempre lo stesso: Mauro Icardi", ha scritto il giornalista che poi ha aggiunto che un possibile passaggio dell'argentino alla Juve potrebbe essere il tormentone della prossima estate.

La Juve cerca rinforzi

La Juventus in questa finestra di mercato invernale non dovrebbe inserire nella sua rosa nuovi giocatori. Infatti, i bianconeri hanno una squadra molto competitiva e alzare il livello tecnico è molto complicato. Per questo motivo secondo Enzo Bucchioni, Fabio Paratici starebbe già pensando alla Juve del futuro. Per il giornalista, la Vecchia Signora potrebbe cambiare qualcosa nel suo attacco e starebbe cercando l'uomo giusto da affiancare a Paulo Dybala. Per Bucchioni, nella testa di Fabio Paratici ci sarebbe sempre Mauro Icardi e in estate il Chief Football Officer dei bianconeri potrebbe fare un nuovo tentativo per avere l'argentino.

Inoltre, secondo il cronista, all'attaccante classe 93 starebbe stretto il campionato francese e anche sua moglie sarebbe stufa del trasferimento in Francia. Il Paris Saint - Germain per Mauro Icardi vanta un diritto di riscatto fissato a 70 milioni, ma l'ultima parola spetterà al giocatore, se l'argentino non darà il suo consenso non ci sarà alcun riscatto. Secondo Bucchioni resta da capire se Wanda Nara, moglie e manager di Icardi, abbia già in mente una strategia e soprattutto resta da capire se la Juve potrà intavolare un discorso concreto con l'Inter visto che le due società sono in "guerra" sul mercato.

Paratici, secondo il giornalista Bucchioni vuole anche Tonali

Juve e Inter lottano sul campo e non solo. Infatti, le due società spesso hanno gli stessi obiettivi di mercato e perciò fra le parti nascono accesi duelli.

Paratici e Marotta si trovano a contendersi molti calciatori e chissà se si ritroveranno anche per trattare Mauro Icardi. Secondo, Enzo Bucchioni la Juve e l'Inter lotteranno anche per Sandro Tonali, con i bianconeri che sarebbero pronti a fare l'ennesimo sgambetto ai nerazzurri: "Paratici è pesantemente anche su Tonali, un altro duemila già nel mirino nerazzurro.", ha scritto il cronista che poi ha spiegato che tra i bianconeri e il Brescia ci sono contatti costanti.