Il mercato invernale della Juventus si sta sviluppando soprattutto in prospettiva. I bianconeri stanno cercando di assicurarsi dei giovani talenti per il futuro. Infatti, Fabio Paratici ha acquistato con largo anticipo Dejan Kulusevski. Il ragazzo classe 2000, però, sbarcherà a Torino solo a giugno. Ma non è da escludere nemmeno che la Juve possa fare qualche altra operazione.

Secondo, il giornalista Rai Paolo Paganini, il club bianconero avrebbe avvitato alcuni contatti con il Bayern Monaco per uno scambio fra Emre Can e Thiago Alcantara.

Da capire il futuro di Emre Can

Emre Can sta vivendo una stagione un po' complicata. Infatti, il tedesco è stato escluso dalla lista della fase a gironi della Champions League e sta trovando poco spazio anche in campionato. Il tedesco, però, dovrebbe rimanere a Torino fino a giugno, il suo futuro resta comunque al centro di alcune indiscrezioni di mercato.

Proprio di lui ha parlato nelle scorse ore il giornalista Rai Paolo Paganini: "La Juventus pensa soprattutto a giugno (vedi Pogba) anche se Emre Can vorrebbe andare via ora per giocare di più", ha scritto il cronista sul suo profilo ufficiale di Twitter.

Paolo Paganini ha anche affermato che ci sarebbero stati dei contatti fra il club bianconero e il Bayern Monaco per valutare un eventuale scambio di mercato. Secondo il giornalista Rai le parti avrebbero parlato di Emre Can e di Thiago Alcantara, con il tedesco che potrebbe andare in Bundesliga e l'ex Barcellona che potrebbe approdare a Torino. Nelle prossime settimane capiremo se questa pista diventerà realmente concreta o meno.

Infine, Paolo Paganini ha affermato che sarebbe ripartito il duello tra la Juve e l'Inter per Sandro Tonali.

Rugani sarebbe in bilico

Il mercato di gennaio della Juventus non dovrebbe portare clamorose rivoluzioni.

Però continuano a susseguirsi diverse voci su alcuni giocatori bianconeri. In particolare si parla soprattutto dei calciatori che fino ad ora hanno trovato meno spazio, come per esempio Emre Can e Daniele Rugani. Quest'ultimo sarebbe finito nel mirino di alcuni club inglesi, in particolare del Manchester United. Secondo alcuni rumors i Red Devils sarebbero anche interessati a Merih Demiral, che però non sarebbe in vendita.

Resta invece da capire se per Rugani ci sarà la possibilità di partire oppure no. Al momento il numero 24 juventino sta trovando pochissimo spazio e in più, a breve, dovrebbe rientrare Giorgio Chiellini e perciò per l'ex Empoli gli spazi potrebbero ulteriormente ridursi. Rugani, inoltre, sarebbe a rischio taglio dalla lista Champions proprio per far spazio al Capitano bianconero.