Sabato 11 gennaio, alle ore 20:45, si giocherà Inter-Atalanta, match valevole per la diciannovesima giornata di Serie A. La partita promette spettacolo: la squadra di casa, fino ad ora, ha perso un solo match in campionato (quando cadde a San Siro contro la Juventus), mentre la Dea è quinta in classifica e viene da due trionfi consecutivi per 5 a 0 (contro Milan e Parma). Il match sarà fondamentale per quanto riguarda la classifica: l'Inter vorrà vincere per staccare almeno momentaneamente la Juventus (impegnata nella difficile trasferta contro la Roma) mentre l'Atalanta vorrà portare a casa i tre punti per cercare di superare la Roma, arrivando al quarto posto (che significherebbe la qualificazione alla Champions League).

Le probabili scelte di Antonio Conte

Antonio Conte dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti: mancheranno, infatti, Barella e Skriniar per squalifica e D'Ambrosio per infortunio. Il modulo è l'oramai consueto 3-5-2: Handanovic in porta, tridente difensivo composto da Godin, De Vrij e Bastoni. Sugli esterni di centrocampo agiranno Candreva a destra e Biraghi a sinistra, mentre i centrali saranno Sensi (che dovrebbe tornare titolare), Brozovic e uno tra Gagliardini e Vecino. Intoccabile la coppia offensiva che sarà ancora una volta composta da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic, Godin - De Vrij - Bastoni, Candreva - Brozovic - Sensi- Gagliardini (o Vecino) - Biraghi, Lautaro Martinez - Lukaku.

Tutti disponibili in casa Atalanta

Gasperini potrà, invece, contare sulla rosa completa: numerosi sono i dubbi per l'allenatore, specie a centrocampo e in attacco. Il modulo è il 3-4-1-2, con Gollini confermatissimo tra i pali. Il tridente difensivo per la Dea sarà composto da Toloi, Palomino e Djimsiti. Diversi i dubbi per quanto riguarda il centrocampo: sulla fascia destra è ballottaggio aperto tra Hateboer e Castagne, mentre sulla fascia sinistra è sicuro del posto Gosens; per quanto riguarda i due centrali di centrocampo De Roon dovrebbe essere sicuro del posto mentre Freuler è in ballottaggio con Malinovsky. Sulla trequarti dovrebbe agire Pasalic, con Gomez e Ilicic a comporre la coppia offensiva.

Tuttavia anche in questo caso il ballottaggio è aperto, con Luis Muriel e Zapata che scalpitano per partire titolari.

Probabile formazione Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi - Palomino - Djimsiti, Hateboer (o Castagne) - De Roon - Freuler (o Malinovsky) - Gosens, Pasalic, Gomez - Ilicic.

La diretta della partita sarà affidata in esclusiva a DAZN; sarà possibile inoltre assistere al match anche sul canale 209 di Sky (DAZN 1) per tutti coloro i quali hanno sottoscritto l'abbonamento DAZN attraverso Sky.