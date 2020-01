Questa mattina la Juventus si è ritrovata alla Continassa per preparare la gara contro la Roma.

Intanto ieri sera, la squadra si è data appuntamento per fare una bella cena di gruppo. La Juve era praticamente al completo e si è ritrovata al ristorante "Vintage 1997" di via Solferino. La cena è stata organizzata da Leonardo Bonucci per festeggiare il suo rinnovo di contratto con i bianconeri fino al 2024.

Dunque, a poche ore di distanza da questa bella cena, la Juve si è rivista, questa mattina, alla Continassa per sudare e lavorare agli ordini di Maurizio Sarri.

Il tecnico toscano ha fatto svolgere un'altra seduta tattica alla sua squadra, visto che la gara contro la Roma è dietro l'angolo. Per questa partita, c'è un piccolo dubbio legato alle condizioni di Gonzalo Higuain che ha accusato un leggero affaticamento alla coscia. Ma la sensazione è che il Pipita sarà a disposizione per la gara di domenica visto che filtra ottimismo sul suo recupero.

Il gruppo bianconero si cementa anche fuori dal campo

"Famiglia", questo è il termine utilizzato dai giocatori della Juventus, a corredo della foto postata ieri sera sui social che ritraeva la squadra a cena in un noto ristorante torinese.

Infatti, il gruppo bianconero è sempre più unito e si cementa ogni giorno di più, sia in campo che fuori. I giocatori si divertono insieme e - quando possono - condividono alcuni momenti della loro vita e la cena di ieri sera ne è una dimostrazione. A trascinare il gruppo c'è il capitano Leonardo Bonucci che ha organizzato questo momento di unione per festeggiare il suo rinnovo di contratto con i compagni. Al ristorante erano presenti tutti e accanto al numero 19 juventino c'erano i vari Dybala, Higuain, Bernardeschi, Pinsoglio, Szczesny, Demiral, Pjanic, De Ligt, Khedira, Cuadrado, Alex Sandro, De Sciglio, Danilo, Rabiot, Matuidi, Emre Can, Ramsey, Douglas Costa, Rugani e Pjaca.

All'appello mancavano solo Cristiano Ronaldo, Rodrigo Bentancur, Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini che probabilmente sono stati trattenuti da altri impegni.

In particolare il numero 3 juventino era a Roma per l'inaugurazione di un Official Fan Club bianconero.

Sarri prepara la gara contro la Roma

La Juventus, nella giornata di sabato, si allenerà nel pomeriggio e poi partirà alla volta di Roma. Nella seduta di domani, Maurizio Sarri farà le ultime prove di formazione, anche se al momento non sembrano più esserci molti dubbi: si va verso la conferma di Aaron Ramsey sulla trequarti. Il gallese avrà il compito di assistere Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Anche in difesa non dovrebbero esserci cambi e accanto a Leonardo Bonucci dovrebbe giocare Merih Demiral. Chissà che Maurizio Sarri, sabato in conferenza stampa alle ore 13, non possa svelare qualcosa sulle sue scelte di formazione, anche se sembra difficile, visto che il tecnico toscano si mantiene sempre molto "abbottonato".