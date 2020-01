Ultimi giorni dedicati al Calciomercato, ultime ore utili per i club per perfezionare acquisti e cessioni in questa fase di riparazione di gennaio. Qualcosa però sembra muoversi in cadetteria e in particolare tra le fila del Crotone. La formazione guidata dal tecnico Giovanni Stroppa potrebbe attingere al mercato per completare la rosa. Dopo le cessioni di Luca Vido e Jeremy Petris, operate nelle scorse settimane, i rossoblu potrebbero ora portare a segno almeno due acquisti a centrocampo e in attacco, zone dove la squadra sembra peccare.

Capezzi, verso il ritorno

Dopo le voci più o meno fondate dei giorni scorsi il Crotone sarebbe pronto a concludere un acquisto. Il profilo accostato ai rossoblu nelle ultime ore è quello di Leonardo Capezzi, centrocampista classe 1995, già in passato protagonista con gli squali nella prima e storica promozione in Serie A. Per il calciatore, attualmente in forza all'Albacete, si tratterebbe di un ritorno in Italia. Dopo essere stato accostato nei giorni scorsi con forza al Cosenza, Leonardo Capezzi potrebbe ora tornare tra le fila del Crotone, squadra che lo ha lanciato nel recente passato nel calcio che conta.

Trattativa con la Lazio per Casasola

Sempre per la zona centrale del campo il Crotone sarebbe pronto ad affondare il colpo per il calciatore argentino Tiago Casasola, elemento in forza alla Lazio e mai impiegato dal tecnico Simone Inzaghi. In passato punto di forza del Trapani, Tiago Casasola sarebbe pronto ad affrontare una nuova avventura in cadetteria questa volta con la maglia del Crotone. Lo stesso calciatore avrebbe già dato il suo ok al trasferimento, ora però ci sarebbe da convincere la società biancoceleste che vorrebbe prima di tutto individuare un degno sostituto prima di lasciarlo partire.

Elemento dotato di buone qualità individuale, il centrocampista rappresenterebbe un buon rinforzo da sfruttare in questa seconda parte del campionato.

Le altre trattative

In casa Crotone secondo le indiscrezioni delle ultime ore rimarrebbero ancora vive le piste che portano all'attaccante Luca Siligardi attualmente in forza al Parma ma poco impiegato, e Samuel Armenteros chiuso al Benevento e in cerca di una nuova formazione.

Più defilata invece la trattativa con il Trapani per l'acquisizione a titolo definitivo di Stefano Pettinari, attaccante tra i più prolifici di questa prima parte di stagione in Serie B. Tre nomi per un posto in rosa, anche se le carenze nell'attacco rossoblu potrebbero anche convincere la società calabrese ad effettuare un ulteriore sacrificio, consegnando al tecnico Giovanni Stroppa due ottimi rinforzi.