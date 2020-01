Il Cagliari prepara nel quartier generale di Asseminello la sfida per l’Europa contro il Parma, in programma per sabato 1 febbraio alle ore 18:00.

Le due squadre sono appaiate al sesto posto nella classifica di Serie A a quota 31 punti ma stanno vivendo momenti diversi. I sardi sono riusciti ad uscire dal tunnel della crisi mettendo insieme due pareggi di fila dopo quattro sconfitte consecutive in campionato, mentre i ducali hanno vinto due delle ultime tre gare giocate. Purtroppo per i due allenatori saranno tanti gli assenti, Maran per esempio dovrà rinunciare a Rog e probabilmente a Ceppitelli ma ci sono anche delle buone notizie in vista del match di sabato.

Pochi sorrisi anche per D’Aversa che ritrova Gervinho, ieri l’ivoriano si è allenato con la squadra ed è quindi recuperato, ma deve rinunciare a più di mezzo attacco. Oltre al lungodegente Roberto Inglese, fuori per i prossimi tre mesi, non sarà a disposizione neanche Karamoh, ai box per la lesione del legamento collaterale del ginocchio. A Collecchio piove sul bagnato, in quanto alla Sardegna Arena non ci sarà nemmeno Sepe, il portiere starà fuori per tanto tempo, dopo che gli è stato diagnosticato un grave problema muscolare alla coscia.

Cagliari: contro il Parma senza Rog e Ceppitelli

Infermeria piena per il Parma, ma anche in casa Cagliari non sarà facile mettere insieme la formazione. Dopo l’Inter, dovrà saltare anche la partita di sabato Marko Rog, reduce da una distrazione ai flessori della coscia che lo terrà fuori almeno fino alla prossima settimana. Il centrocampista polacco è una grave perdita per Maran, che lo ha rilanciato ad altissimi livelli dopo l’esperienza non troppo positiva di Napoli.

Al suo posto spazio ancora una volta a Ionita, titolare anche della squadra che ha fermato i nerazzurri a San Siro.

Nessuna buona notizia arriva dal fronte Luca Ceppitelli. Il difensore centrale continua a combattere con una fastidiosa fascite plantare che proprio non vuole abbandonarlo. Il report dell’allenamento odierno apparso sul sito ufficiale del Cagliari non fa presagire nulla di buono, anche stavolta il difensore ha svolto solo un lavoro personalizzato, al apri di Ragatzu.

Difficile, se non impossibile, che possa essere tra i convocati per lo spareggio per l’Europa. Ai box e indisponibili anche Cerri, problema muscolare e rientro previsto fra una decina di giorni, e Pavoletti che dovrebbe tornare a marzo dopo la rottura del crociato del ginocchio..

Faragò e Pisacane ok per Cagliari-Parma

In vista di Cagliari-Parma arrivano però buone notizie in difesa per Maran. Oggi è tornato ad allenarsi con i gruppo il terzino Faragò che ieri era rimasto a riposo per smaltire le ultime fatiche. Molto probabilmente sarà titolare visto che Mattiello e Cacciatore sono appena rientrati dai rispettivi problemi fisici e non assicurano una tenuta ideale per tutti i novanta minuti.

In difesa rientrerà anche Pisacane, centrale titolare designato, fuori contro l’Inter a causa della squalifica, sarà quindi ancora lui guidare una retroguardia che dovrebbe completarsi con Klavan e Pellegrini.

Maran e D’Aversa hanno ancora due giorni di tempo decidere le formazioni da schierare in questa sfida che potrebbe essere crocevia fondamentale della stagione. E’ davvero un peccato che nessuno dei due possa schierare l’undici ideale perché le due rivelazioni del campionato al gran completo avrebbero potuto far divertire parecchio il pubblico. Da segnalare che due dei centrocampisti più importanti delle squadre, Cigarini ed Hernani, sono in diffida e quindi in caso di ammonizione saranno squalificati per la successiva gara.

Insomma, Cagliari-Parma si avvicina tra tante difficoltà per i due allenatori, che però non possono trovare alibi, devono fare punti per continuare a sognare in grande.