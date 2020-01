Giornate di calcio giocato ma anche di mercato invernale in cadetteria. Tra possibili acquisti e probabili cessioni le formazioni partecipanti al torneo provano a completare le rispettive rose per affrontare nel migliore dei modi il girone di ritorno. Nella parte alta della classifica a regnare è l'equilibrio, con il solo Benevento capace di staccare tutti e di mettere una serie ipoteca sulla promozione.

Queste di gennaio rappresentano giornate intense anche sul fronte delle trattative di mercato.

Tra i club che potrebbero operare qualche innesto c'è anche il Crotone di Giovanni Stroppa. La squadra rossoblu, reduce dalla sconfitta interna contro lo Spezia, ha mostrato alcuni limiti nella fase di realizzazione, ma anche in mezzo al campo. Al fine di dare maggiori scelte al proprio allenatore, la società calabrese potrebbe effettuare due acquisti di categoria, per permettere alla squadra di effettuare il salto di qualità e competere per la seconda posizione.

Siligardi, ultima idea di mercato

Per completare il reparto offensivo i rossoblu, secondo gli ultimi rumors di mercato, avrebbero messo gli occhi su Luca Siligardi, classe 1988, poco impiegato in questa stagione in massima serie con la maglia del Parma. Dopo tre campionati con i gialloblu (con 48 presenze e due reti), il giocatore potrebbe optare per un ritorno in Serie B. La dirigenza crotonese in queste ore avrebbe sondato il terreno.

L'approdo in terra di Calabria potrebbe rappresentare una nuova tappa della sua carriera, con la possibilità di competere da protagonista per la conquista della Serie A.

Casasola verso il Crotone

Come rinforzo per il centrocampo gli "squali" avrebbero inoltre messo gli occhi sull'argentino Tiago Casasola, di proprietà della Lazio. Il calciatore classe '95, aggregato in estate tra le fila dei biancocelesti dal tecnico Simone Inzaghi, non è riuscito a trovare il suo spazio in un gruppo consolidato e che sembra viaggiare a ritmo da scudetto.

In questa finestra di mercato per il calciatore biancoceleste potrebbero aprirsi le porte della cadetteria e del Crotone in particolare. Già seguito nelle scorse settimane dal Cosenza, Tiago Casasola avrebbe fatto arrivare già il suo assenso al trasferimento in rossoblu, da convincere rimarrebbe ora la Lazio.

Le possibili uscite

Con le valigie pronte in casa Crotone sembra rimanere l'esterno offensivo Andrea Nalini. Poco impiegato in questa stagione, l'ex calciatore della Salernitana - dopo quattro annate in rossoblu - potrebbe rilanciare altrove la sua carriera. La dirigenza calabrese ha più volte ribadito la volontà di mandarlo a giocare in un'altra piazza e continua ad attendere offerte ritenute congrue al valore del ragazzo.

Nelle ultime ore, infine, il Cagliari avrebbe effettuato un sondaggio nei confronti del Milan per rilevare dal Crotone - dove è attualmente in prestito - il difensore Gabriele Bellodi, elemento nel giro della Nazionale italiana Under 20, ma finora poco impiegato dal tecnico rossoblu Giovanni Stroppa.