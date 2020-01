Tutto pronto per l'inizio del girone di ritorno in Serie B, una parte del campionato che andrà a stabilire le gerarchie nel torneo cadetto. La ventesima giornata, prima del girone di ritorno, si aprirà con il "derby" calabrese tra Crotone e Cosenza. Proprio la formazione di Giovanni Stroppa potrebbe accogliere ben presto un rinforzo che porta il nome di Matteo Gabbia. Il difensore del settore Primavera del Milan era già stato accostato ai rossoblu nell'ultima finestra di mercato estiva, senza però giungere ad un epilogo positivo per la trattativa.

A distanza di alcuni mesi e con il poco spazio che potrebbe ritagliarsi il giovane difensore nella rosa di Stefano Pioli, il club rossonero potrebbe propendere per una cessione con la formula del prestito fino al termine della stagione.

Crotone, si cercano rinforzi

Non solo Matteo Gabbia tra i potenziali rinforzi della rosa crotonese, nelle ultime ore secondo le indiscrezioni di mercato i rossoblu avrebbero accelerato le trattative per l'acquisto di una punta. L'identikit porterebbe dritto ad un ritorno con il nome interessato dalle trattative che sembrerebbe essere quello di Stefano Pettinari, attaccante già in passato nella rosa del Crotone e attualmente punto di forza del neopromosso Trapani.

In questa prima parte del torneo la punta romana ha collezionato diciassette presenze realizzando ben sette reti, utili a tenere vive le speranze salvezza dei siciliani. Nei giorni scorsi era stato il Pescara a sondare il terreno per accaparrarsi il calciatore, il quale però potrebbe ben presto tornare in terra di Calabria. Da completare sarebbe però l'operazione con il Lecce, squadra titolare del cartellino, la quale avrebbe aperto alla sua cessione.

Acquisti, possibili risvolti

Con la cessione avvenuta nei giorni scorsi dell'attaccante Luca Vido, il Crotone è pronto ad annunciare il suo sostituto. Per caratteristiche un ritorno in Calabria di Stefano Pettinari rappresenterebbe una scelta ideale. Con la presenza in rosa di due prime punte di fisico come Nwankwo Simy e Maxi Lopez gli "squali" vorrebbero completare il reparto portando a Crotone una punta rapida e con buone doti tecniche.

In difesa tutto sembrerebbe far pensare ad un reparto completo ma la possibilità di potere attingere al marcato potrebbe fare arrivare un rinforzo individuato nel giovane difensore Matteo Gabbia. Due operazioni tutte in divenire, due calciatori per i quali l'arrivo a Crotone potrebbe rappresentare la giusta occasione per trovare spazio e minutaggio e poter competere per la conquista della promozione in Serie A.

Mercato in uscita

A salutare io Crotone nelle prossime ore potrebbero essere l'attaccante Andrea Nalini e il difensore Jeremy Petris. Entrambi non sembrano rientrare nel progetto rossoblu e dovrebbero essere mandati a giocare in una nuova piazza. Da valutare infine il futuro di Jean Lambert Evan's altro calciatore che ha trovato poco spazio nella prima parte del campionato.