La Juventus ha iniziato il 2020 nel migliore dei modi, rifilando un 4 a 0 ad una squadra ostica come il Cagliari. Mattatore del match Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta e di un assist per il gol di Gonzalo Higuain. Prima della partita ha parlato il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, che ovviamente ha risposto a domande sul Calciomercato. Il dirigente bianconero ha confermato che l'attuale rosa a disposizione di Maurizio Sarri soddisfa la dirigenza ed il tecnico bianconero e che quindi non dovrebbero esserci acquisti.

Diversa invece potrebbe essere la situazione riguardante alcuni esuberi, su tutti quella di Daniele Rugani. Il difensore toscano con il recupero di Chiellini è destinato ad avere sempre meno considerazione da parte di Maurizio Sarri e potrebbe quindi lasciare Torino nel mese di gennaio. Come conferma gran parte della stampa sportiva italiana, ci sarebbe l'Everton di Ancelotti sul centrale toscano, ma il tecnico emiliano seguirebbe anche un altro giocatore bianconero: Adrien Rabiot. Il francese nel post partita di Juventus-Cagliari ha confermato la volontà di rimanere in bianconero, ma non è escluso che in caso di un'offerta importante la Juventus possa valutare una sua cessione.

Juventus, Ancelotti avrebbe fatto due nomi per il mercato: Rabiot e Rugani

Ancelotti starebbe dunque seguendo due giocatori della Juventus: Daniele Rugani ed Adrien Rabiot. Il centrale toscano è valutato intorno ai 30 milioni di euro ed è seguito anche dall'Arsenal, mentre in Italia si parla anche di un possibile interesse dell'Atalanta. Diversa la situazione del centrocampista francese, che si sta adattando al gioco di Sarri ed in generale al calcio italiano come ha dimostrato anche nella prima partita del 2020 con il Cagliari. Sarri ha ribadito che l'ex Paris Saint-Germain non ha ancora espresso il suo potenziale ed è destinato a migliorare. Sembrerebbe una chiusura alla possibilità che possa lasciare la Juventus a gennaio, ma tutto dipenderà dall'eventuale offerta che i bianconeri potrebbero ricevere per il centrocampista francese.

Il mercato della Juventus

La stampa inglese di recente ha parlato anche di una possibile offerta della Juventus per Pogba da 70 milioni di euro più il cartellino di Rabiot. Una possibilità che però difficilmente potrebbe concretizzarsi a gennaio in quanto il nazionale francese è attualmente infortunato e dovrebbe rientrare fra un mese. Oltre a Rugani e Rabiot, un altro giocatore che potrebbe lasciare a gennaio la Juventus è Marco Pjaca: il centrocampista offensivo dovrebbe lasciare Torino in prestito anche per recuperare la forma ottimale dopo gli infortuni della scorsa stagione. La speranza dei dirigenti bianconeri è che il prestito possa essere utile per rivalutare il prezzo di mercato del centrocampista offensivo croato.