Il Parma inizia a pensare alla sfida contro la Juventus. Oggi i ducali hanno ripreso gli allenamenti dopo la sconfitta interna di ieri contro la Roma che è costata l’esclusione dalla Coppa Italia. Ora il gruppo di D’Aversa potrà concentrarsi solo sul campionato e domenica alle 20:45 c’è la trasferta più complicata del torneo, quella in casa dei Campioni d’Italia. Pochi i dubbi di formazione per i gialloblu che non avranno a disposizione il solo Karamoh ancora infortunato. I ballottaggi riguardano il centrocampo e l’attacco con Inglese, Cornelius, Grassi e Kucka a giocarsi due posti.

Più complicata la marcia di avvicinamento di Maurizio Sarri che per la sfida al Parma dovrà rinunciare a cinque giocatori: lo squalificato Bentancur e gli infortunati Demiral, Khedira, Chiellini e De Sciglio. C’è però una buona notizia per i bianconeri, Cristiano Ronaldo ha smaltito i malanni di stagione che lo hanno messo ko in Coppa Italia e oggi si è allenato in gruppo, il portoghese quindi sarà a disposizione per la partita dello Stadium e dovrebbe giocare titolare insieme a uno tra Dybala o Higuain o addirittura con tutte e tre le stelle in campo dall'inizio.

Parma: dubbio in attacco tra Inglese e Cornelius nella formazione anti Juve

Un problema in più quindi per il Parma che dovrà fronteggiare la corazzata Juventus e anche il suo miglior giocatore. D’Aversa prepara il match nel quartier generale di Collecchio e a Torino potrà tornare a schierare il tridente titolare dopo quasi tre mesi, da quando cioè Roberto Inglese si è infortunato alla caviglia. Il centravanti è pronto e dovrebbe vincere il ballottaggio con Cornelius che al contrario dovrebbe partire dalla panchina.

E’ molto probabile che come nelle ultime tre gare il tecnico dia vita alla staffetta tra i due con lo scandinavo che farà il suo ingresso nelle ripresa visto che entrambi i “9” dei gialloblu devono ancora ritrovare la perfetta forma dopo i recenti infortuni.

Non c’è nessun dubbio invece su chi chiuderà il tridente offensivo. Sulle fasce giocheranno infatti la rivelazione del torneo Kulusevski e Gervinho, anche lui fermato spesso da alcuni problemi fisici.

L’ivoriano sarà la freccia del Parma da innescare per fare male alla Juventus, mentre per Kulusevski sarà la prima gara davanti a quelli che saranno i suoi nuovi tifosi. Ricordiamo infatti che si è già conclusa la trattativa tra i bianconeri e l’Atalanta che vedrà lo svedese approdare alla corte di Sarri il prossimo giugno.

Juventus-Parma: Grassi o Kurtic a centrocampo

L’altro grande dubbio della vigilia per D’Aversa in vista di Juventus-Parma è legato al centrocampo.

Sicuri del posto Kucka, imprescindibile, ed Hernani, sempre più importante per la manovra emiliana, la terza maglia andrà sulle spalle di Kurtic o Grassi. Il nuovo acquisto sembra partire leggermente avvantaggiato perché più forte fisicamente e maggiormente dotato tecnicamente, ma attenzione perché l’ex Napoli se sta bene sa essere un migliore equilibratore a centrocampo. Insomma la sfida è aperta e fino a domenica il dubbio non verrà sciolto.

Già decisa invece la linea difensiva a quattro che si piazzerà davanti a Sepe. Al centro giocherà Bruno Alves, pronto alla partita con il suo grande amico Cristiano Ronaldo, affiancato da Iacoponi. Sugli esterni agiranno invece Darmian, corteggiato dall’Inter ma per ora confermato e Gagliolo dall’altra parte. Domenica alle 20,45 il Parma sfida la Juventus allo Stadium a va a caccia dell’impresa per tenersi stretto il settimo posto in classifica. Dopo tanti problemi di infermeria finalmente D’Aversa ha l’imbarazzo della scelta e ancora due dubbi da sciogliere nella formazione titolare.