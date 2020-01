Ripresa la fase di preparazione in casa Crotone con la squadra che è tornata ad allenarsi in città dopo la pausa invernale. Tutti presenti agli ordini del tecnico Giovanni Stroppa, compresi alcuni degli infortunati di lungo corso che hanno svolto parte del lavoro con la squadra. In attesa di tornare in campo nella giornata di lunedì 20 gennaio in occasione del secondo "derby" di Calabria della stagione, l'attenzione in casa rossoblu risultata indirizzata verso le contrattazioni di mercato. Diversi i nomi circolati nelle ultime ore, alcuni smentiti, altri invece indirettamente confermati.

Ad essere interessato dalle voci è sopratutto il reparto avanzato dove la formazione rossoblu potrebbe portare a segno almeno un colpo importante.

Ardemagni possibile nome nuovo per l'attacco

Con la pista Gennaio Tutino che rimane ancora percorribile a discapito della grande concorrenza effettuata da parte dell'Empoli, il Crotone potrebbe virare su un nome di esperienza e garanzia. Il profilo che sembrerebbe emergere nelle ultime ore sarebbe quello di Matteo Ardemagni, attaccante e capitano dell'Ascoli che potrebbe cambiare maglia in questa sessione.

Un calciatore con grande esperienza, che rappresenta un valore aggiunto per qualsiasi squadra della categoria. Su di lui a muoversi in anticipo è stato il Frosinone, ma ad effettuare alcuni sondaggi nelle ultime ore è anche il Crotone, oltre al Vicenza in terza serie. La punta con ancora fame di vittorie non vorrebbe scendere di categoria e la pista Crotone potrebbe essere ben gradita alla luce del terzo posto in classifica dei rossoblu. Non una vera e propria trattativa per il club calabrese, ma un interessamento che potrebbe prendere vigore nelle prossime ore.

Varone idea per il centrocampo

Un profilo che potrebbe continuare ad interessare il Crotone è quello del centrocampista Ivan Varone, tra i punti di forza della prima parte della stagione della Reggiana. Per lui 6 reti all'attivo, maglia da titolare e una grande presenza fisica, oltre che uomo assist per le incursioni offensive dei compagni di squadra.

Dopo le esperienze con le maglie di Cosenza e Ternana, Ivan Varone sarebbe diventato idea di mercato di club di Serie A come Parma e Sassuolo. In Serie B sulle sue tracce sarebbe rimasto il Crotone, che in attesa di recuperare Ahmad Benali e Niccolò Zanellato, potrebbe operare un innesto di quantità per il suo centrocampo. La Reggiana dal canto suo difficilmente deciderà di privarsi di un calciatore così importante per la squadra, con un terzo posto in classifica attualmente ricoperto in Serie C e la possibilità di perseguire l'obiettivo promozione in cadetteria.