L'Inter è molto attiva sul mercato e sta lavorando per accontentare il proprio tecnico, Antonio Conte. L'allenatore nerazzurro anche dopo il pareggio interno contro l'Atalanta ha voluto evidenziare i limiti presenti all'interno della rosa, visto che a causa della squalifica di Barella e dell'infortunio di Vecino in panchina come alternativa in mezzo al campo aveva il solo Borja Valero. Non va meglio sugli esterni, visto che sulla sinistra c'è Asamoah alle prese con un problema al ginocchio da diversi mesi.

Proprio per questo motivo il club meneghino è al lavoro per trovare un'alternativa di valore. Negli ultimi giorni si è parlato molto di Ashley Young, ma un altro obiettivo caldo sarebbe Layvin Kurzawa.

Kurzawa rifiuta l'Inter

Uno degli obiettivi dell'Inter sul mercato sarebbe il laterale francese, Kurzawa, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain. Per questo motivo il giocatore può già intavolare trattative per accasarsi a parametro zero la prossima estate.

I nerazzurri avrebbero fatto un tentativo per bloccarlo.

L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, infatti, è sempre molto attento al mercato dei parametro zero, come dimostrato con l'affare Godin e con quello relativo a Christian Eriksen, che sarebbe stato già bloccato per giugno ma, allo stesso tempo, si starebbe facendo un tentativo per anticipare il suo approdo a Milano. A vuoto, invece, il sondaggio fatto con lo stesso Kurzawa, classe 1992. Il fatto di potersi accasare a costo zero rappresenta una vera e propria opportunità in un mercato avaro di esterni di valore in questo momento. Il giocatore, però, stando a quanto riportato da L'Equipe, avrebbe rifiutato l'offerta fatta dall'Inter. Proposta, tra l'altro, definita molto importante dal punto di vista economico.

La volontà di Kurzawa

L'Equipe entra nello specifico e spiega come Kurzawa da poco avrebbe anche cambiato entourage.

Per questo motivo c'è molta incertezza su quello che sarebbe il suo futuro. Il francese, dunque, avrebbe deciso di respingere la proposta fatta dall'Inter. La sua volontà è quella di dare la precedenza al campionato inglese, visto che gli piacerebbe giocare in Premier League. Tutto dipenderà anche dalle offerte che arriveranno da qui ai prossimi mesi. I nerazzurri, comunque, non hanno perso le speranze e sono pronti ad avanzare una nuova proposta al giocatore e al suo entourage per cercare di convincerlo a sposare il progetto nerazzurro.

Occhio anche all'altro esterno in scadenza con il Paris Saint Germain, Thomas Meunier. Anche lui, infatti, è in scadenza di contratto con il club parigino ed è stato accostato all'Inter in vista della prossima stagione.