Nel prossimo fine settimana, dopo gli impegni di Coppa Italia, si giocherà la 20ª giornata di Serie A. Il prossimo turno di campionato sarà il primo del girone di ritorno. Come al solito ci saranno le partite distribuite lungo l’arco di tutto il weekend, con un ricco programma di anticipi e posticipi. Si aprirà con Lazio-Sampdoria alle ore 15.00 di sabato 18 gennaio 2020. I biancocelesti, reduci da 10 vittorie consecutive, ospiteranno allo Stadio Olimpico i blucerchiati, che hanno mosso la loro classifica in questo inizio del nuovo anno, allontanandosi poco a poco dalla zona retrocessione.

La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky.

Si proseguirà alle ore 18.00 con Sassuolo-Torino (Sky), mentre in serata ci sarà una sfida interessante. Ad incrociarsi saranno Napoli e Fiorentina, con fischio d’inizio alle ore 20.45 allo Stadio San Paolo e diretta tv su Dazn. La squadra di Gennaro Gattuso è apparsa in difficoltà nelle ultime uscite e dovrà provare ad invertire la rotta. Il bilancio casalingo contro i gigliati è di 32 vittorie a fronte di 21 pareggi e 16 sconfitte. Nella scorsa stagione finì 1-0 con rete di Lorenzo Insigne.

L’ultimo successo in trasferta della viola risale alla stagione 2013/14, quando s’impose per 0-1 con goal di Joaquín Sánchez Rodríguez.

Calendario 20ª giornata, Atalanta-Spal chiuderà il turno

La 20ª giornata di Serie A proseguirà domenica 19 gennaio 2020 alle ore 12.30 con il Milan, che ospiterà l’Udinese allo Stadio San Siro. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Dazn. In programma alle ore 15.00 avremo tre sfide: Bologna-Hellas Verona (Dazn), Brescia-Cagliari (Sky) e Lecce-Inter (Sky). I nerazzurri, che non condividono più il primato della classifica insieme alla Juventus, avranno subito l’occasione per riprendere la corsa verso lo scudetto. Una trasferta sulla carta abbordabile, ma non bisognerà sottovalutare gli avversari.

Il turno di campionato vedrà disputarsi alle ore 18.00 Genoa-Roma (Sky), mentre in serata toccherà alla Juventus.

I bianconeri ospiteranno il Parma alle ore 20.45. La partita si potrà vederla in diretta tv su Sky. Il bilancio casalingo contro i ducali è di 15 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. Nella scorsa stagione si registrò uno spettacolare 3-3. Cristiano Ronaldo aprì le marcature, dopodiché ci fu il raddoppio di Daniele Rugani. Riaprì l’incontro Antonino Barillà, ma Cristiano Ronaldo riportò sul doppio vantaggio i suoi. Fu Gervinho ad accorciare nuovamente le distanze, prima di siglare la rete del definitivo pareggio a tempo scaduto. L’ultima sconfitta risale alla stagione 2010/11. Finì 1-4, ma era tutta un’altra Juventus. Da registrare, anche, il netto 7-0 della stagione 2014/15. La 20ª giornata di Serie A si concluderà lunedì 20 gennaio 2020 alle ore 20.45 con Atalanta-Spal (Sky).