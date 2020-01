La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato invernale: sono tanti i giocatori che riempiono i principali quotidiani sportivi, che si tratti di acquisti o di eventuali cessioni. Dopo Mandzukic e Perin, sono attese altre possibili partenze: i più chiacchierati sono Emre Can, Pjaca ed Adrien Rabiot. Proprio il centrocampista francese sembra non aver convinto a pieno il tecnico bianconero Maurizio Sarri e non è esclusa una sua partenza a gennaio. Come scrive Sport Mediaset, per l'ex centrocampista del Paris Saint Germain l'interesse principale arriva dalla Premier League, in lizza ci sarebbero l'Arsenal e l'Everton.

Proprio la società di Liverpool vanta un estimatore del centrocampista francese, ovvero il tecnico Carlo Ancelotti, che ha già allenato il mediano al Paris Saint Germain. in questa prima parte della stagione il francese ha raccolto 12 presenze per un totale di 711 minuti, pochi per un giocatore che deve recuperare la forma ottimale dopo un anno di inattività nella società francese.

Ancelotti vorrebbe Rabiot all'Everton

Secondo il noto sito sportivo, Carlo Ancelotti avrebbe fatto una richiesta all'Everton: l'acquisto di Adrien Rabiot.

Il francese potrebbe rappresentare un'occasione di mercato per la società inglese perché in questa prima stagione ha raccolto pochissime presenze con la Juventus e secondo le ultime indiscrezioni potrebbe lasciare Torino per una somma vicina ai 25-30 milioni di euro. Ci sarebbe anche l'Arsenal interessato al giocatore, ma Ancelotti potrebbe sfruttare l'ottimo rapporto instaurato con il centrocampista francese ai tempi in cui i due erano al Paris Saint Germain.

Il mercato della Juventus

L'eventuale partenza di Rabiot potrebbe concretizzarsi soprattutto se il nuovo acquisto bianconero Dejan Kulusevski arrivasse già a gennaio a Torino: la Juventus infatti proverà a trattare con il Parma (il giocatore è in prestito dall'Atalanta fino a giugno 2020) per cercare di anticipare i tempi, magari girando una contropartita tecnica apprezzata dalla società emiliana.

La Juventus potrebbe girare in prestito Marco Pjaca. Si fa invece difficile lo scambio fra Juve e Paris Saint Germain che porterebbe Emre Can a Parigi e Paredes a Torino. Il motivo sarebbe riscontrabile dalla valutazione di mercato che la società francese fa dell'argentino, 10 milioni in più rispetto al nazionale tedesco. Tale prezzo non trova d'accordo la società di Torino, che vorrebbe invece uno scambio alla pari. Secondo Sport Mediaset, però, il centrocampista argentino vorrebbe lasciare il Paris Saint Germain per trasferirsi alla Juve anche perché a Parigi non è considerato titolare dal tecnico Tuchel.