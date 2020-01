Il Calciomercato invernale di questo gennaio 2020 potrebbe essere molto attivo e regalare ai tifosi clamorose trattative. Non sono da escludere anche dei possibili scambi di giocatori fra società, per evitare esborsi economici particolarmente onerosi. Proprio nelle ultime ore sta rimbalzando un'indiscrezione di mercato molto interessante, che potrebbe riguardare due delle principali società calcistiche di Serie A, Juventus e Napoli.

Ad alimentare un possibile scambio di mercato è il noto giornalista di tifo napoletano Raffaele Auriemma, il quale ha recentemente parlato della possibilità di una trattativa fra Juventus e Napoli che porterebbe a Torino Hysaj e nella città campana De Sciglio.

Come è noto infatti, il terzino italiano è apprezzato molto da Gattuso e allo stesso tempo il laterale difensivo albanese Hysaj è cresciuto sotto la guida tecnica di Maurizio Sarri, che lo ha avuto all'Empoli e lo ha poi portato anche a Napoli nella sua esperienza da allenatore della squadra campana.

Juventus, Auriemma: 'Si profila scambio Juve-Napoli fra De Sciglio e Hysaj'

Secondo Auriemma, "si profila lo scambio Juve-Napoli fra De Sciglio e Hysaj". Sarebbe una trattativa utile per entrambe le società, in quanto accontenterebbe i tecnici delle rispettive squadre.

Il motivo per cui potrebbe arrivare un terzino destro al Napoli e non un mancino sarebbe legato al fatto che Ghoulam non pare destinato a partire, pertanto pare probabile che Hysaj possa essere sostituito da un pari ruolo come De Sciglio sulla destra.

Altrimenti per la fascia sinistra, non è da escludere anche una possibile offerta dei partenopei per il terzino del Milan Ricardo Rodriguez, allenato da Gattuso nella sua esperienza da tecnico del Milan. Lo stesso Auriemma si è anche soffermato sull'arrivo al Napoli di un regista, esprimendo soddisfazione riguardo il possibile acquisto del centrocampista slovacco Lobotka.

Auriemma sul regista slovacco Lobotka

Per il giornalista infatti il regista slovacco sarebbe utile a Gattuso anche perché "è un calciatore di grande riferimento offensivo". Lo stesso Auriemma ha anche aggiunto: "Non abbiamo ancora la percezione che possa essere un ottimo centrocampista di chiusura ma con Lobotka, anche ai prezzi stabiliti dal Napoli, 20 milioni, si può parlare di ottima operazione di mercato".

Come è noto infatti la società campana è in trattativa con il Celta Vigo, proprietà del cartellino del nazionale slovacco. La volontà del giocatore è infatti quella di giocare nella società in cui si è affermato il suo connazionale Marek Hamsik.

Altro nome che interesserebbe al Napoli è quello del centrocampista offensivo dell'Inter Mattia Politano.