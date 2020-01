Siamo nel pieno del Calciomercato invernale ma iniziano ad arrivare importanti indiscrezioni anche sulle trattative che potrebbero svilupparsi in estate. Come confermano gran parte degli addetti ai lavori, la sessione invernale serve per puntellare l'organico e non a rafforzare in maniera massiccia le rose. Proprio dalla Spagna, come riporta il noto sito di informazione sportiva tuttojuve.com, arriva un'importante indiscrezione di mercato in merito ad un possibile rinforzo per il settore avanzato da parte della Juventus.

Un acquisto che sarebbe fra l'altro avallato da Cristiano Ronaldo, sempre molto influente in merito a decisioni di mercato della società bianconera.

Il nome suggerito è quello della punta della nazionale spagnola (ma di origini brasiliane) Rodrigo Machado, riferimento offensivo del Valencia ma che in estate potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale. Il giocatore ha lo stesso agente sportivo di Cristiano Ronaldo, ovvero Jorge Mendes, e questo potrebbe agevolare la possibile trattativa fra Valencia e Juventus.

Il giocatore ha una clausola rescissoria d 120 milioni di euro ma ovviamente l'eventuale acquisto sarebbe trattato su una somma evidentemente più bassa. Il classe 1991 resta uno dei principali giocatori della Liga spagnola ed ha una valutazione di circa 60 milioni di euro. Non è un goleador (in questa stagione ha disputato 16 presenze con il Valencia con 2 gol e 8 assist) ma è evidentemente un giocatore di qualità. L'eventuale arrivo dello spagnolo però potrebbe concretizzarsi solo nel caso in cui la Juventus decidesse di cedere Paulo Dybala.

La notizia di una possibile cessione dell'argentino non trova conferme in Italia in quanto secondo le ultime indiscrezioni la dirigenza bianconera sarebbe pronta a rinnovare il contratto al 10 bianconero, anche se ci sarebbe alcuni problemi in merito ai diritti d'immagine del giocatore detenuti da una società esterna alla Juventus.

Chi è Rodrigo Machado

Come dicevamo, la punta Rodrigo è un nazionale spagnolo (ha disputato 22 presenze con 4 gol) ed è uno dei principali giocatori del Valencia. E' conosciuto anche per essere il cugino di altri due giocatori molto famosi in Spagna, Thiago Alcantara (centrocampista del Bayern Monaco) e Rafinha (mediano del Celta Vigo). E' nipote di Mazinho, ex giocatore fra le altre squadre del Lecce. La punta del Valencia, qualora dovesse continuare con queste prestazioni nel campionato spagnolo, sarà con ogni probabilità uno dei convocati per l'Europei 2020 con la nazionale spagnola allenata da Luis Enrique.