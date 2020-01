La Juventus, nel mese di gennaio, potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato invernale, soprattutto per quanto riguarda le cessioni. A rischio partenza ci sono Rugani, De Sciglio, Emre Can e Pjaca mentre già sono state ufficializzate le cessioni di Perin (in prestito al Genoa) e di Mandzukic (si è trasferito alla società qatariota del Al-Duhail per circa 5 milioni di euro). Oltre ai nomi prima menzionati, potrebbe aggiungersene un altro sulla lista dei partenti: secondo alcuni media sportivi il centrocampista offensivo nordcoreano Han potrebbe lasciare la Juventus under 23, trasferendosi proprio in Qatar proprio come la punta croata Mandzukic.

Il giocatore è stato la sorpresa della Serie B nelle due precedenti stagioni, collezionando 46 presenze e 11 gol fra Cagliari e Perugia. I bianconeri avrebbero voluto realizzare un investimento nell'estate 2018: sono riusciti a portarlo a Torino, durante il calciomercato estivo 2019, con un investimento di 5 milioni di euro.

Juventus, anche il nordcoreano Han potrebbe trasferirsi in Qatar

Le ultime indiscrezioni che arrivano da alcuni media sportivi confermano come la Juventus potrebbe cedere una dei giocatori del settore avanzato della Juventus under 23.

Il nordcoreano Han potrebbe lasciare Torino e trasferirsi in Qatar, dopo una prima parte di stagione molto deludente in Serie C. Ha infatti disputato 20 partite fra campionato e Coppa Italia di Serie C, realizzando un solo gol. Considerato uno dei principali talenti del calcio asiatico, l'ex Cagliari non ha mantenuto le aspettative almeno in questi mesi nella società bianconera e potrebbe essere ceduto: la Juventus vorrebbe recuperare l'investimento effettuato la scorsa estate.

L'arrivo di Han alla Juventus, secondo alcuni addetti ai lavori, è stato motivato anche da interessi commerciali, essendo l'ex Cagliari uno dei personaggi sportivi più influenti in Corea del Nord. Come è noto infatti la Juventus è molto attenta nella crescita del brand bianconero, cercando di incrementare i ricavi non solo attraverso i risultati sportivi ma anche tramite quelli commerciali.

Il mercato della Juventus

A rischio cessione ci sono anche Rugani, De Sciglio, Emre Can e Pjaca. Per il difensore toscano si parla dell'interesse di alcune società della Premier League mentre il tedesco potrebbe rientrare come contropartita tecnica per arrivare in estate a Pogba. Nelle ultime ore rimbalzano da Napoli alcune voci di mercato in merito al presunto scambio fra De Sciglio e Hysaj mentre per Pjaca è possibile un trasferimento in prestito per recuperare la forma ottimale dopo l'infortunio subito alla fine della scorsa stagione.