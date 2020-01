L'Inter sta lavorando per rinforzare notevolmente la propria rosa non solo per gennaio, ma anche in vista della prossima stagione. La priorità della società nerazzurra è quella di rivoluzionare il centrocampo con l'innesto di tasselli di primissimo livello. Non è un caso che per questa sessione di mercato nel mirino ci siano Arturo Vidal e Christian Eriksen. Ma per la prossima estate l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, sarebbe pronto ad un colpo di livello mondiale e il sogno risponderebbe al nome di Paul Pogba.

La trattativa non è semplice, ma il centrocampista francese avrebbe già dato il placet per ricongiungersi con Antonio Conte.

Pogba apre all'Inter

Il grande obiettivo dell'Inter per rinforzare il centrocampo la prossima estate sarebbe Paul Pogba. L'intenzione di Marotta è quella di prendere un centrocampista che possa abbinare forza fisica, esperienza internazionale e grandi qualità tecniche. Per questo motivo si era parlato nelle scorse settimane anche di un possibile ritorno di fiamma per Milinkovic-Savic, cercato già la scorsa estate.

Al centrocampo interista, infatti, manca proprio un calciatore con quelle caratteristiche, a prescindere dal possibile arrivo a gennaio di uno tra Vidal e Eriksen.

Ma sarebbe il francese il nome in cima alla lista dell'amministratore delegato nerazzurro che punta al 'grande sgarbo' alla Juventus. Anche i bianconeri, infatti, devono rivoluzionare il centrocampo e avrebbero manifestato il desiderio di riportare a Torino il centrocampista. Pogba in questa stagione sta avendo diverse difficoltà al Manchester United, tanto da aver collezionato solamente sette presenze in Premier League, non giocando mai in Europa League. Inoltre, il tecnico dei Red Devils, Solskjaer, ha dichiarato che sarà fuori un altro mese essendo costretto ad operarsi alla caviglia.

La richiesta del Manchester United

Manchester United che si è detto disposto a trattare la cessione di Paul Pogba con l'Inter.

Il centrocampista francese non ricopre più un ruolo principale nel progetto dei Red Devils e, stando a quanto riportato dal Mirror, la trattativa potrebbe essere intavolata già nelle prossime settimane.

Manchester che, comunque, non ha intenzione di svendere il classe 1993 e avrebbe già fatto la sua richiesta al club nerazzurro. Gli inglesi, infatti, vorrebbero intavolare un clamoroso scambio alla pari con l'attaccante argentino, Lautaro Martinez, esploso in questa stagione agli ordini di Antonio Conte. Operazione che permetterebbe ad entrambe le società di realizzare una plusvalenza notevole, con i nerazzurri che potrebbero dare anche una valutazione al Toro superiore ai centoundici milioni di euro della clausola rescissoria. Inter che, comunque, potrebbe fare un tentativo per Pogba cercando di tenere Lautaro fuori dall'operazione.