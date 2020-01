Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni sul futuro di Emre Can. Il centrocampista tedesco ha intenzione di lasciare la Juventus dal momento che non si sente parte del progetto, dopo che è stato escluso dalla lista della Champions League. L'ex giocatore del Liverpool non ha un buon rapporto con il tecnico bianconero Maurizio Sarri. Quest'ultimo ha provato a schierarlo titolare in alcune partite, ma Emre Can non ha risposto come ci si aspettava, mostrando evidentemente di avere la testa altrove.

Can vorrebbe proseguire la sua carriera in un altro club, la sua volontà è chiara. Stando a quanto riporta la nota testata "Sport Mediaset", il Milan sarebbe piombato sul calciatore.

Dopo le operazioni che hanno coinvolto Bonucci e Higuain, dunque, il club bianconero e quello rossonero potrebbero chiudere un'altra trattativa. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. Del resto, il Milan ha evidenziato gravi lacune nel reparto mediano ed Emre Can potrebbe rivelarsi il giocatore giusto per il tecnico Pioli.

Lo stesso centrocampista tedesco di origini turche starebbe seriamente pensando di trasferirsi a Milano, città nella quale potrebbe rilanciare la sua carriera. Non dimentichiamo, poi, che anche nella sfida di Coppa Italia contro l'Udinese Sarri ha dato spazio a tutti i giocatori meno impiegati finora, tranne che a lui.

Mercato Juventus, il Milan starebbe monitorando Emre Can

Il Milan aveva già pensato ad Emre Can nella scorsa sessione di Calciomercato estivo, ma il giocatore tedesco rifiutò il trasferimento, pensando di essere considerato uno dei cardini del progetto di Maurizio Sarri.

Poi, l'esclusione dalla lista Champions, una batosta dalla quale il centrocampista ex Liverpool non si è ancora ripreso. Il suo rendimento è calato, così come le sue presenze. L'esclusione dal match di Coppa Italia contro l'Udinese potrebbe rivelarsi la classica goccia che fa traboccare il vaso. Emre Can sarebbe molto apprezzato sia da Boban che da Maldini e gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero far decollare la trattativa.

L'ex giocatore del Liverpool vuole giocare con continuità per non perdere la possibilità di essere convocato ai prossimi Europei, che si disputeranno a giugno con una formula itinerante. Emre Can, dunque, potrebbe decidere di accettare il prestito al club rossonero, dove avrebbe la possibilità di diventare uno dei punti fermi del centrocampo del Milan di Stefano Pioli, reduce da una bella vittoria contro l'Udinese.

Su Emre Can, inoltre, sarebbe molto forte anche l'interesse dell'Everton, che avrebbe già messo sul piatto un'offerta di trenta milioni di euro.