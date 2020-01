Le ultime notizie sul Calciomercato della Juventus si concentrano su Mauro Icardi, certamente uno dei giocatori più chiacchierati in questo momento. L'attaccante argentino ha deciso di lasciare l'Inter per approdare a Parigi nella scorsa sessione di calciomercato estivo. Con la maglia del Paris Saint Germain Icardi sta disputando una stagione sicuramente di altissimo livello, come dimostrano i tredici gol segnati in diciotto partite. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, però, il calciatore sudamericano potrebbe lasciare Parigi per approdare alla Juventus nella prossima sessione di calciomercato estivo.

Il bomber argentino vorrebbe il bianconero e la moglie-agente Wanda Nara sarebbe già al lavoro da prima delle vacanze natalizie per cercare di di riportarlo in Italia, evitando dunque che venga riscattato dal Paris Saint Germain (il prezzo del riscatto è stato fissato a settanta milioni di euro).

Mercato Juventus, possibile colpo Mauro Icardi in estate

L'Inter non ha alcuna intenzione di far tornare Icardi a Milano; tuttavia, il calciatore argentino vorrebbe proseguire la sua carriera in Italia, dove avrebbe l'opportunità di stare vicino alla sua famiglia (che vive a Milano).

Wanda Nara avrebbe già contattato il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, grandissimo estimatore dell'attaccante sudamericano. Il possibile affare, però, si presenta alquanto complesso, dal momento che i rapporti tra Juventus ed Inter sono assai tesi in questo momento. La Juventus, però, potrebbe decidere di mettere sul piatto un'offerta superiore ai settanta milioni di euro, il prezzo del riscatto di Mauro Icardi. Così facendo, il club bianconero avrebbe la possibilità di convincere l'Inter a cedergli il giocatore. La Juventus sta infatti cercando di puntare su un attaccante di caratura internazionale, visto che Ronaldo sta per compiere trentacinque anni, Higuain trentatré. Icardi sembra essere l'uomo giusto per rinforzare il reparto offensivo bianconero: ha già calcato i campi degli stadi italiani e sarebbe disposto a non farsi riscattare dal Paris Saint Germain.

Nel contratto di cessione di Icardi al club parigino, infatti, c'è una clausola che permette all'attaccante argentino di scegliere dove proseguire la sua carriera. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane. Intanto, la Juventus sta lavorando anche per cercare di rinforzare il reparto mediano e ha messo nel mirino Paul Pogba. Il Manchester United valuta il centrocampista circa centocinquanta milioni di euro e non avrebbe intenzione di fare sconti. Il francese, però, gradirebbe tornare a Torino.