Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, avrebbe intenzione di rinforzare il centrocampo e starebbe monitorando alcuni dei migliori profili della Serie A. In questa prima parte di stagione la Juventus ha mostrato che il reparto mediano è forse quello più debole. Stando alle ultime news trapelate, il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici avrebbe messo nel mirino Rodrigo De Paul. Il centrocampista offensivo classe 1994 è il miglior giocatore dell'Udinese e ha trascinato i friulani anche all'ultima vittoria contro il Lecce.

De Paul è stato infatti l'autore del gol decisivo. Da tempo nel giro della nazionale argentina, il calciatore sudamericano potrebbe rivelarsi l'uomo giusto per Maurizio Sarri, che avrebbe chiesto un trequartista alla dirigenza. Federico Bernardeschi ha avuto numerose difficoltà in questa prima parte di stagione e non ha assolutamente convinto nel ruolo di trequartista. Lo stesso vale per Aaron Ramsey; il calciatore gallese è stato comprato a parametro zero nella scorsa sessione di calciomercato estivo, ma finora non ha inciso, dal momento che non sembra ancora essersi ambientato a Torino.

Mercato Juventus, possibile colpo De Paul in estate

L'Udinese non ha alcuna intenzione di fare sconti per il suo gioiello argentino, valutato almeno trentacinque milioni di euro. Il club friulano, inoltre, non intenderebbe venderlo a gennaio, privandosi così del suo migliore giocatore per raggiungere la salvezza. La Juventus, dunque, potrebbe tentare l'assalto al fantasista argentino nella prossima sessione di calciomercato estivo. Il talentuoso calciatore, comunque, viene seguito anche da Inter, Napoli, Siviglia e da alcuni club della Premier League (come il Tottenham), tutti club disposti a mettere sul piatto offerte cospicue per cercare di strapparlo al club friulano. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane. Intanto, la Juventus sta monitorando anche alcuni terzini, come Layvin Kurzawa.

L'esterno francese classe 1992 potrebbe rappresentare una buona occasione per il club bianconero, dal momento che a fine anno si libererà a parametro zero. Il Paris Saint Germain lo ha messo sul mercato proprio per non perderlo a costo zero e su di lui ci sono anche Inter, Milan e Lione, come riporta la stampa francese. Sul fronte delle cessioni, invece, è ancora in bilico la situazione relativa ad Emre Can. Il centrocampista tedesco non ha mai accettato l'esclusione dalla lista Champions e viene seguito sia dal Manchester United che dal Borussia Dortmund.