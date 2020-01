La Juventus è sempre molto attenta al mercato dei giovani e nell'ultima stagione ha dimostrato come la maggior parte degli investimenti abbiano riguardato giocatori di qualità appena ventenni. In estate sono arrivati a Torino De Ligt, Demiral, Romero e Pellegrini mentre a gennaio è stato ufficializzato l'acquisto dall'Atalanta del centrocampista offensivo svedese Kulusevski (rimarrà in prestito a Parma fino a giugno). La dirigenza bianconera sta seguendo un altro ventenne, attualmente al Manchester United: parliamo del centrocampista offensivo olandese Tahith Chong, che va in scadenza di contratto a giugno 2020.

La società inglese però non vorrebbe che il giocatore si trasferisse a Torino, memori probabilmente anche del passaggio nel 2012 di Pogba a Torino, diventato poi uno dei più forti centrocampisti a livello europeo. Inoltre l'idea dello United sarebbe quella di inserire Chong nella trattativa che porterebbe il centrocampista offensivo Bruno Fernandes a Manchester.

Juventus, il Manchester United avrebbe offerto Chong allo Sporting Lisbona

Il Manchester United pur di non cedere Chong alla Juventus, sarebbe disposto ad inserirlo nella trattativa che porterebbe Bruno Fernandes dallo Sporting Lisbona a Manchester.

È questa l'ultima indiscrezione lanciata dalla nota emittente televisiva portoghese TVI24 che ha poi aggiunto che il centrocampista offensivo olandese non vorrebbe accettare l'offerta dello Sporting. L'olandese sarebbe molto più stuzzicato da un'esperienza professionale alla Juventus.

Chong rappresenta uno dei principali talenti del Manchester United, la Juventus lo segue da tempo e gli avrebbe offerto un ricco contratto di diversi anni a circa 2 milioni di euro a stagione più bonus.

Inoltre il possibile arrivo dell'olandese sarebbe facilitato dal fatto che il suo agente sportivo è lo stesso del portiere bianconero Szczesny, prossimo al rinnovo di contratto con la Juventus. Su Chong però c'è da registrare anche l'interesse dell'Inter.

Il mercato della Juventus

La Juventus quindi è sempre attenta alle occasioni di mercato a parametro zero e Chong rappresenta un'opportunità importante per l'estate.

I bianconeri però seguono altri giocatori in scadenza a giugno 2020: su tutti spiccano i nomi del centrocampista offensivo del Chelsea Willian ed il terzino destro del Paris Saint-Germain Meunier. Riguardo agli investimenti estivi abbiamo parlato ad inizio articolo del centrocampista francese Paul Pogba, quest'ultimo potrebbe essere il vero obiettivo del mercato bianconero. La Juventus potrebbe sfruttare i rapporti non ideali fra il giocatore e la società inglese e soprattutto il contratto in scadenza a giugno 2021.

Lo United potrebbe quindi accontentarsi di una somma di molto inferiore ai 150 milioni richiesti lo scorso calciomercato estivo.