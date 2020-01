La Juventus potrebbe movimentare il Calciomercato invernale soprattutto in tema cessioni: dopo le partenze di Mandzukic (All' Al-Duhail per 5 milioni di euro) e di Perin (in prestito al Genoa), a rischio cessione ci sono Rugani, Pjaca e soprattutto Emre Can. Il poco impiego del centrocampista in questa prima parte della stagione e l'esclusione dalla lista di Champions League a settembre avrebbero condizionato le prestazioni del nazionale tedesco, che potrebbe quindi decidere di fare una nuova esperienza professionale anche in previsione Europei 2020.

Come scrive il Corriere dello Sport, gli infortuni subito sulla mediana dal Manchester United (McTominay starà fermo due mesi, Pogba 4 settimane) potrebbe portare la società inglese ad investire su un ulteriore centrocampista ed il nome più chiacchierato sarebbe proprio quello del nazionale tedesco. Lo stesso Solskjaer in conferenza stampa avrebbe anche escluso la cessione a gennaio di Nemanja Matic, in scadenza di contratto a giugno 2020.

Juventus, Emre Can potrebbe trasferirsi al Manchester United

Come scrive il noto giornale sportivo romano, Emre Can potrebbe lasciare la Juventus a gennaio.

Oltre al Paris Saint Germain ci sarebbe anche il Manchester United sul nazionale tedesco, che fatica a trovare spazio negli undici titolari schierati dal tecnico bianconero Maurizio Sarri. D'altronde il Manchester United vive un momento di emergenza sulla mediana e Emre Can rappresenterebbe una certezza per la Premier League in quanto è stato uno dei leader del Liverpool di Jurgen Klopp. L'eventuale arrivo del tedesco però non porterebbe alla cessione di Matic, indiscrezione alimentata dall'esperto di mercato Paolo Paganini. Proprio il tecnico del Manchester United Solskjaer ha confermato l'importanza del centrocampista serbo per la squadra inglese e non è escluso che possa rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2020.

La situazione Pogba al Manchester United

Come dicevamo, Pogba dovrebbe stare fermo almeno un mese ma è evidente come il francese sia scontento al Manchester United.

Secondo Paganini infatti, Emre Can potrebbe rappresentare una carta della Juventus per arrivare in estate al centrocampista francese. D'altronde ci aspettiamo durante il calciomercato estivo un investimento importante da parte della Juventus soprattutto sulla mediana, oltre a quello già ufficializzato di Dejan Kulusevski. Arrivano ulteriori indiscrezioni dall'Inghilterra che confermerebbero come la Juventus possa offrire per Pogba oltre ad Emre Can anche un'offerta cash di circa 70 milioni di euro.

E' Tuttosport a riportare l'incredibile notizia, una trattativa che qualora si concretizzasse, farebbe felici i numerosi sostenitori bianconeri.