La Juventus non dovrebbe effettuare clamorose trattative di mercato in questo mese di gennaio, soprattutto dopo l'ufficializzazione del centrocampista offensivo dell'Atalanta Dejan Kulusevski, che rimarrà a Parma fino a fine stagione. Ora l'attenzione dei bianconeri sarebbe già rivolta al prossimo Calciomercato estivo.

Il nome più chiacchierato resta quello di Paul Pogba, che non dovrebbe restare al Manchester United la prossima stagione. Il nazionale francese rappresenta il profilo ideale per la Juventus, perché oltre ad incrementare il livello qualitativo del centrocampo bianconero è anche un personaggio influente sui social network, aspetto non di poco conto nel calcio moderno.

L'eventuale arrivo del nazionale francese sarebbe facilitato dal fatto che il Real Madrid pare pronto ad investire circa 55 milioni di euro per il centrocampista olandese dell'Ajax Van de Beek.

Juventus, Van de Beek al Real faciliterebbe l'arrivo di Pogba a Torino

Secondo Tuttosport, la Juventus potrebbe essere in pole per l'acquisto di Paul Pogba per il prossimo calciomercato estivo. Il motivo è prettamente tecnico, in quanto il Real Madrid è prossimo ad investire 55 milioni di euro per il centrocampista Van De Beek.

L'olandese è un giocatore simile a Pogba e questo indurrebbe il Real Madrid ad evitare un ulteriore ingente investimento nello stesso reparto.

La Juventus segue da vicino la vicenda Paul Pogba-Manchester United, con il francese che non ha nascosto la volontà di lasciare la società inglese ed in generale la Premier League. Il giocatore fra l'altro va in scadenza a giugno 2021 e non avrebbe intenzione di rinnovare il suo contratto.

Le dichiarazioni di Raiola sul Manchester United

L'agente sportivo di Paul Pogba, Mino Raiola, ha di recente dichiarato che attualmente non porterebbe nessun suo giocatore al Manchester United, in quanto la società inglese rischierebbe di 'rovinare' la loro crescita umana e professionale. Parole che evidenziano il malumore che sta vivendo a Manchester pure Paul Pogba. Inoltre non aiutano anche le dichiarazioni pesanti di alcuni ex giocatori del Manchester United (su tutte quelle di Paul Scholes) indirizzate proprio al nazionale francese.

L'idea della Juventus per la prossima stagione è quella di rinforzare e ringiovanire il centrocampo e Paul Pogba rappresenterebbe l'obiettivo di mercato ideale. Il Manchester United intanto potrebbe a breve ufficializzare l'arrivo del centrocampista Bruno Fernandes, anche lui simile a livello tecnico a Paul Pogba. La società inglese insomma lavora per il futuro, lanciando un evidente segnale al nazionale francese.