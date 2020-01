Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, non ha mollato Ivan Rakitic, forte centrocampista che milita nelle fila del Barcellona. Il direttore sportivo Fabio Paratici vorrebbe rinforzare il reparto mediano, reparto che ha manifestato alcune lacune nella prima parte della stagione. Stando alle ultime notizie trapelate, ci sarebbero stati dei contatti tra Juventus e Barcellona per il giocatore croato classe 1988, che in questa stagione ha collezionato due gol in diciannove presenze.

Il club bianconero potrebbe decidere di mettere sul piatto il cartellino di Federico Bernardeschi, giocatore che non ha avuto un buon impatto in questa prima parte di stagione. Maurizio Sarri lo ha spesso impiegato come trequartista, ma l'ex Fiorentina ha manifestato numerose difficoltà, tanto che non si è ancora adattato al ruolo. Bernardeschi ha segnato un solo gol in diciannove presenze e non ha compiuto il salto di qualità sperato. Nella scorsa sessione di calciomercato estivo lo scambio sembrava molto vicino, ma poi il Barcellona rifiutò l'operazione, dal momento che pretendeva un robusto conguaglio economico (mentre la Juventus avrebbe preferito uno scambio alla pari).

Mercato Juventus, possibile scambio Rakitic-Bernardeschi

Barcellona e Juventus potrebbero tentare nuovamente di effettuare lo scambio Rakitic-Bernardeschi. Il centrocampista blaugrana, infatti, è molto stimato dal direttore sportivo bianconero Fabio Paratici e sulla carta sarebbe il partner ideale di Miralem Pjanic. I due comporrebbero una coppia tutta in "salsa balcanica". Anche Bernardeschi è seguito da tempo dal Barcellona, che potrebbe aprire allo scambio già in questa sessione di calciomercato invernale.

Si attendono ulteriori aggiornamenti nella prossime settimane. Intanto, nelle ultime ore si è diffusa la voce di un possibile trasferimento di Manuel Neuer alla Juventus in estate. Stando a quanto scrive la stampa tedesca, però, le chances di mettere in piedi una trattativa con il Bayern Monaco sarebbero veramente molto basse. Per il noto quotidiano teutonico "Bild", infatti, il club bavarese non avrebbe alcuna intenzione di cedere il fortissimo portiere, nonostante l'acquisto di Nubel, giovane e promettente numero uno che potrebbe togliere il posto proprio a Neuer.

Il club bianconero, comunque, dovrà capire quale sarà il destino di Buffon, che sarebbe tentato di prolungare per un'altra stagione con la Juventus. Per quanto riguarda Emre Can, invece, il centrocampista tedesco non dovrebbe partire a gennaio.