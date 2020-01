La Juventus è pronta a disputare la 19esima giornata di campionato affrontando fuori casa la Roma, match previsto per domenica 12 gennaio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. A tenere banco in questi giorni sono soprattutto le trattative di mercato: dopo aver ufficializzato le cessioni di Perin, Han e Mandzukic e l'acquisto per giugno di Dejan Kulusevski, i bianconeri dovrebbero fermarsi qui.

L'unica probabile cessione è quella di Marco Pjaca, come ha confermato a Radio Sportiva il noto esperto di mercato della Rai Ciro Venerato.

Il centrocampista offensivo croato dovrebbe lasciare in prestito Torino per recuperare la forma ottimale (dopo l'ennesimo infortunio subito a fine scorsa stagione) con la speranza da parte della Juventus che il giocatore possa rivalutare il suo prezzo di mercato. A parte Pjaca quindi, per Venerato, il mercato di gennaio della Juventus potrebbe essersi concluso qui.

Venerato: 'Offerte per Rugani respinte'

La Juventus, oltre alla partenza di Pjaca, non dovrebbe definire altri acquisti o cessioni durante il mese di gennaio.

A dichiararlo è stato Ciro Venerato, che a Radio Sportiva ha sottolineato come "Emre Can è confermato. Verrà ceduto Pjaca, che è cercato dal Cagliari e da altre 2-3 società. Per il resto si lavora per giugno". Si è poi soffermato anche su un altro bianconero che in questa stagione ha raccolto pochissimo minutaggio con la maglia della Juventus, ovvero Daniele Rugani. Secondo Venerato però è da escludere una partenza del difensore toscano in quanto "Tutte le offerte che stanno arrivando sono rispedite al mittente. Piace a Milan, Arsenal, Everton e Leicester". Inoltre bisognerà vedere se la Juventus deciderà di escluderlo dalla lista Champions League, molto dipenderà dal recupero ottimale del capitano bianconero Giorgio Chiellini.

Le altre trattative di mercato

Lo stesso Venerato ha parlato anche di trattative di mercato di altre società, escludendo per il Cagliari eventuali cessioni.

Probabilmente il Milan cederà Reina all'Aston Villa ma prima di avallare il trasferimento la dirigenza rossonera deve trovare un sostituto. In merito invece a Paquetà, per Venerato, se anche Pioli come Giampaolo lo ha messo in panchina, ci sarà un motivo. Ha poi confermato che "Al momento le voci sul Psg sono solo rumors, ma a Leonardo piace". Sul mercato del Torino, la dirigenza granata starebbe valutando la possibilità di cedere sia Iago Falque che Zaza.

Infine una piccola considerazione sulla lotta scudetto: per l'esperto di mercato la Juventus resta la favorita, subito dopo ci sarebbe l'Inter ma è da escludere che la Lazio possa impensierire le attuali prime in classifica.