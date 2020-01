La Juventus è pronta a definire in questa settimana le ultime trattative di mercato ancora in ballo, sia per quanto riguarda gli acquisti che per le cessioni. Si sta concretizzando lo scambio a titolo definitivo che porterebbe al Paris Saint Germain De Sciglio e alla Juventus Kurzawa mentre è vicinissima la cessione del centrocampista offensivo Pjaca. Come scrive il noto sito tuttojuve.com, il croato avrebbe trovato l'intesa contrattuale con il Cagliari dopo che la Juventus aveva già definito con la società sarda le cifre del suo approdo in terra sarda.

Dovrebbe trasferirsi in prestito per 18 mesi più obbligo di riscatto di 12 milioni di euro. Una cessione utile anche per sistemare il bilancio, in quanto permette non solo di incassare alla lunga una buona somma ma anche di alleggerire il monte ingaggi della Juventus. Oltre a Pjaca, altro giocatore che potrebbe lasciare Torino durante il Calciomercato invernale è il centrocampista tedesco Emre Can.

Juventus, Pjaca più vicino al Cagliari, trovata intesa contrattuale

Come conferma il noto sito sportivo, il centrocampista offensivo Pjaca è riuscito a trovare l'intesa con il Cagliari ed è pronto a diventare un giocatore della società sarda.

Acquisto importante per Maran che potrà quindi disporre di un talento notevole che in questi ultimi anni non è stato di certo aiutato dai numerosi infortuni rimediati. Il croato era arrivato alla Juventus nel 2016 dopo un Europeo di Francia molto importante, a soli 21 anni si è imposto come uno dei principali talenti del calcio europeo. Acquistato dalla Juventus per circa 20 milioni di euro, non è riuscito ad imporsi in bianconero anche perché è stato condizionato da numerosi problemi fisici.

L'ultimo subito fine scorsa stagione, che lo ha portato ad una lunga riabilitazione. E' tornato disponibile per fine 2019, fra l'altro è stato schierato in Coppa Italia nei minuti finali del match degli ottavi di finale contro l'Udinese.

Il mercato della Juventus

Diverse quindi le cessioni che la Juventus ha voluto effettuare in questo calciomercato invernale. Mandzukic, Han, Perin sono quelli ufficiali mentre manca poco alla definizione del passaggio di De Sciglio e Pjaca rispettivamente al Psg e al Cagliari.

Oltre a questi a rischio partenza c'è Emre Can, che come confermato dal direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, ha molto mercato perché è considerato uno dei migliori centrocampisti a livello europeo. I bianconeri vogliono almeno 30-35 milioni di euro per il suo cartellino, le società interessate sono molte. In Bundesliga sia Borussia Dortmund che Bayern Monaco potrebbe decidere di acquistarlo. Anche in Premier League non mancano acquirenti: in lizza per il centrocampista della Juventus ci sono Manchester United, Everton e Tottenham.