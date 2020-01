Il Calciomercato del Parma continua con i soliti obiettivi. Il primo rinforzo dovrà essere un attaccante centrale che possa sostituire l’infortunato Roberto Inglese. Nelle ultime ore sta risalendo l’idea Matri, ma non è da escludere anche un intervento sugli esterni visto che Gervinho continua ad essere tartassato dagli infortuni, Karamoh ne avrà per altre due o tre settimane e oggi si è fermato anche Kulusevski. Insomma, D’Aversa ha bisogno di alternative e Caprari resta un nome interessante.

Attacco e non solo perché in realtà, dopo il colpo Kurtic, gli emiliani avrebbero bisogno anche di un centrale difensivo.

Una delle piste percorribili è quella che porta a Magnani, poco utilizzato dal Brescia, ma attenzione in questo caso alla concorrenza di Verona e Cagliari, con l’Hellas che sta spingendo forte per averlo. Cinque giorni alla fine del mercato ed è arrivato il momento di chiudere le trattative, perché il rischio è quello di rimanere con il cerino in mano.

Calciomercato Parma: al posto di Inglese potrebbe arrivare Matri

Ed è per questo che sono in forte risalita le quotazione di Alessandro Matri come prossimo colpo del calciomercato del Parma. L’attaccante al Brescia è chiuso dai vari Balotelli, Donnarumma e Torregrossa e in questa stagione ha giocato solo otto volte, mai dall'inizio.

Per caratteristiche sarebbe ottimo per D’Aversa che troverebbe un centravanti puro, utile per dare il cambio a Cornelius quando l’ariete scandinavo dovrà tirare il fiato. Nelle ultime ore su Matri sembra essersi inserita la Lazio, da capire però se l’interesse è reale oppure, visto che se il giocatore preferisse volare a Roma dovrebbe riuscire a scalzare ogni domenica gente del calibro di Immobile, Caicedo e Correa.

Perché il Parma ha virato in maniera così decisa su Matri? Probabilmente perché è il giocatore più “prendibile” dei tanti che sono stati accostati agli emiliani. Esposito è bloccato all'Inter visto che Giroud ancora non è sbarcato a Milano e anche in caso di arrivo del francese Conte non vorrebbe lasciarlo andare. Per Pinamonti devono prima trovare l’accordo il Genoa e l’Inter per il complicato problema del riscatto del cartellino fissato all'1 febbraio, la situazione potrebbe quindi sbloccarsi proprio nelle ultime ore di mercato.

Resta in piedi l’idea Paloschi, ma per caratteristiche forse non sarebbe il giocatore ideale per D’Aversa e il suo tridente.

Per Caprari al Parma si fa sempre più dura

Le trattative in attacco del calciomercato del Parma non finiscono qui. Oggi ci sarebbe stato un nuovo tentativo per Caprari della Sampdoria, giocatore che potrebbe lasciare i blucerchiati nei prossimi giorni. Ferrero chiede tra i 12 e i 15 milioni di euro, molti, e a spaventare è la concorrenza. Il Sassuolo è la squadra più avanti nella corsa, i contatti tra gli agenti del ragazzo e i neroverdi sono continui e i genovesi potrebbero concedere uno sconto se venissero inserite delle contropartite gradite come Defrel o Duncan.

Infine, c’è la Fiorentina che è al momento defilata ma potrebbe anche tornare alla carica.

Quasi impossibile arrivare a Januzaj che costa 18 milioni di euro, non sembrano ci siano altri nomi caldi sul taccuino di Faggiano. Nel frattempo, gli ultimi rumors parlano di un interessamento per Kucka dell'Inter, Conte lo vorrebbe per sostituire Vecino, difficile che il centrocampista colonna dei Ducali possa partire adesso. A proposito di mediani, oggi è arrivato il rinnovo di contratto per un anno per Scozzarella, uno dei migliori nella sfida di ieri con l’Udinese. Queste tutte le ultime notizie sul calciomercato del Parma con Matri in rampa di lancio e Caprari sempre più lontano.