Le ultime news sul Calciomercato della Juventus si concentrano su Paul Pogba, uno dei pallini del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici. Il centrocampista francese non si è mai ambientato veramente al Manchester United e la Juventus starebbe lavorando da tempo per il suo ritorno. I rapporti tra la dirigenza del club inglese e Pogba si stanno deteriorando e il club bianconero ha intenzione di approfittare di questa situazione. Su Pogba è molto forte anche l'interesse del Real Madrid, ma la Juventus è in vantaggio, considerando il fatto che il giocatore transalpino è ancora molto legato all'ambiente bianconero.

Molto importante, inoltre, è anche il fatto che la dirigenza juventina ha da sempre ottimi rapporti con il procuratore di Paul Pogba, Mino Raiola. Pare molto difficile che il giocatore francese arrivi a Torino a gennaio, visto che ha dei problemi fisici abbastanza gravi. Inoltre, il Manchester United lo valuta almeno cento milioni di euro e non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti per il suo cartellino.

Mercato Juventus, possibile colpo Pogba in estate

Stando alle ultime notizie trapelate sul calciomercato della Juventus, Fabio Paratici e Pavel Nedved dovrebbero provare a chiudere la trattativa con il Manchester United per Paul Pogba nella prossima sessione di calciomercato estivo.

Il centrocampista francese sta comunque diventando un caso in Inghilterra. Pogba, infatti, dopo essere stato fuori per più di tre mesi a causa di un infortunio alla caviglia, è tornato a disposizione prima di Natale e ha disputato solo una mezzora contro il Watford ed il Newcastle. Il tecnico dello United ha deciso di tenerlo fuori contro il Burnley per precauzione, ma sembra che il centrocampista transalpino sia andato in Francia per giocare una partita di beneficenza. Il comportamento del giocatore francese non sarebbe stato per nulla gradito alla dirigenza del Manchester United, anche per il fatto che Pogba, nelle scorse settimane, ha postato dei video mentre giocava a basket a Miami con Jimmy Butler e mentre si trovava ad un party per il compleanno del fratello. A causa di ciò, il rapporto con la dirigenza e con i tifosi dello United sarebbe praticamente quasi compromesso.

Pogba, dunque, potrebbe tornare alla Juventus e il regista di questa operazione di mercato potrebbe ancora essere Mino Raiola. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane. Intanto, la Juventus sta lavorando anche per il calciomercato in uscita. A lasciare Torino potrebbe essere Adrien Rabiot, giocatore che sta avendo moltissima difficoltà ad ambientarsi in bianconero, ma che viene dichiarato al momento incedibile: su di lui c'è l'Arsenal.