Arrivano importanti notizie di Calciomercato per quanto riguarda la Juventus. Stando ai più importanti media sportivi italiani, infatti, la "Vecchia Signora" sarebbe riuscita a garantirsi le prestazioni di Dejan Kulusevski, forte centrocampista svedese che milita nelle fila del Parma, ma di proprietà dell'Atalanta. Praticamente manca solo l'ufficialità, ma il futuro del giovane giocatore sarà tinto di bianconero. Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, è riuscito a superare la concorrenza dell'Inter (e di alcuni club della Premier League inglese) mettendo sul piatto un'offerta di ben quarantaquattro milioni di euro all'Atalanta (trentacinque più bonus).

Per il giocatore di nazionalità nordica, invece, è pronto un contratto da milioni e mezzo di euro a stagione. Sarebbe stato lo stesso Dejan Kulusevski a preferire la Juventus all'Inter. Stando a quanto riporta la "Gazzetta dello Sport" ci sarebbero dietro delle ragioni tattiche. All'Inter, infatti, il calciatore svedese avrebbe dovuto giocare da mezzala mentre a Torino potrà essere impiegato da esterno offensivo o eventualmente anche da trequartista, ruoli che meglio rispecchiano le sue caratteristiche fisiche e tecniche e che sono a lui molto più congeniali.

Mercato Juventus, Paratici avrebbe messo a segno il colpo Kulusevski

Il derby di mercato tra Juventus ed Inter inizia con una vittoria da parte del club bianconero. Fabio Paratici, infatti, è riuscito ad assicurarsi uno dei migliori talenti del panorama calcistico mondiale. Il diciannovenne, inoltre, ha dei margini di miglioramento enormi, considerando la giovanissima età. Dejan Kulusevski è stato la più grande sorpresa della prima metà della stagione, dal momento che ha collezionato delle prestazioni straordinarie. I suoi numeri parlano chiaro: diciassette presenze e quattro reti e un dominio fisico e tecnico costante sugli avversari. L'Atalanta partiva da una cifra quaranta milioni di euro per cedere il proprio gioiellino; nelle ultime ore è arrivato lo scatto dei bianconeri, che hanno messo sul piatto quarantaquattro milioni di euro, superando la concorrenza dei nerazzurri.

Per il club orobico si tratta della maggiore plusvalenza delle sua storia visto che Kulusevski è stato acquistato per una cifra di duecentomila euro. Il giocatore svedese, comunque, dovrebbe essere lasciato al Parma fino al termine della stagione per poi arrivare a Torino al termine della stessa. Una decisione abbastanza discutibile visto che la Juventus ha presentato alcune gravi lacune nel reparto mediano in questo inizio di stagione con Maurizio Sarri.