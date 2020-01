Uno degli agenti sportivi più famosi e rinomati a livello mondiale è Mino Raiola, che come Jorge Mendes, vanta nella loro agenzia alcuni dei migliori giocatori al mondo. Proprio il procuratore italiano è stato intervistato dal noto giornale 'La Repubblica', soffermandosi in particolar modo sui suoi assistiti. Partendo da Ibrahimovic fino ad arrivare ai vari Kean, De Ligt e Pogba: quest'ultimo soprattutto sta vivendo un momento non semplice al Manchester United, e proprio Raiola ha lanciato una frecciatina pesante alla società inglese.

A 'La Repubblica' ha sottolineato che "Oggi non porterei più nessuno al Manchester United, rovinerebbero anche Maradona, Pelé e Maldini". La recente esclusione del francese nel match contro l'Arsenal sta alimentando sempre di più voci sul possibile addio di Pogba, se non a gennaio, nel Calciomercato estivo. E proprio la Juventus potrebbe essere la destinazione ideale del centrocampista francese.

Juventus, Raiola: 'A Pogba serve una squadra come la prima Juve'

Mino Raiola, intervista da 'La Repubblica', ha parlato fra gli altri del suo assistito Paul Pogba, sottolineando come in questa fase viva una situazione non ideale al Manchester United.

Per l'agente sportivo "A Pogba serve una squadra come la prima Juve", una società che sappia valorizzarlo e che soprattutto abbia tutte le carte per trionfare a livello nazionale ed europeo. E proprio il francese rappresenterebbe il sogno di mercato della dirigenza bianconera: il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno 2021, il Manchester United ha la possibilità di rinnovare la sua intesa in maniera unilaterale fino a giugno 2022. Pogba potrebbe quindi rappresentare un'opportunità di mercato per l'estate, considerando che il prezzo di valutazione è evidentemente diminuito rispetto alle richieste di qualche mese fa. Di certo la Juventus, dopo aver sistemato l'anno scorso il settore avanzato (è arrivato Cristiano Ronaldo) e quest'anno la difesa (acquistato De Ligt), potrebbe decidere di investire in estate sulla mediana, cercando di portare qualità e quantità al centrocampo bianconero.

L'acquisto di Dejan Kulusevski potrebbe quindi non essere il solo per la mediana nel 2020.

Raiola su De Ligt e Kean

Lo stesso agente sportivo, a 'La Repubblica', ha parlato anche di De Ligt e Kean: sul difensore olandese ha confermato che è arrivato alla Juventus soprattutto per imparare dai migliori difensori al mondo mentre su Kean ha lanciato una frecciatina alla società bianconera. Secondo Raiola infatti, se la punta italiana fosse rimasta a Torino, avrebbe giocato con la Juventus under 23. Una provocazione, quella di Raiola, per sottolineare come in Italia e nello specifico nella società bianconera, si dia poca fiducia ai giovani.