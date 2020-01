La Juventus è al lavoro per preparare un mese di gennaio ricco di partite, fra Serie A e Coppa Italia: ad alimentare però i media sportivi sono anche le notizie di Calciomercato, non solo per quanto riguarda le trattative di gennaio ma anche quello che potrebbero definirsi durante il calciomercato estivo. L'arrivo del centrocampista offensivo Kulusevski, previsto per giugno, potrebbe mettere in discussione alcuni dei giocatori presenti in rosa ma che non stanno convincendo a pieno il tecnico bianconero Maurizio Sarri.

Secondo La Gazzetta dello Sport, sono tre i giocatori sotto osservazione in questa seconda parte della stagione: il brasiliano Douglas Costa, il gallese Aaron Ramsey e l'italiano Federico Bernardeschi. Il primo è stato condizionato, anche in questa stagione, da diversi infortuni muscolari che ne hanno limitato l'impiego. Negli ultimi match è stato schierato a partita in corso ma si è notato come abbia ancora difficoltà a fidarsi della sua condizione fisica, in particolar modo limitando gli scatti.

Juventus, possibile taglio di uno fra Douglas Costa, Bernardeschi e Ramsey

Il brasiliano quindi è atteso da una seconda parte della stagione convincente, altrimenti rischia una cessione nel calciomercato estivo.

Simile è la situazione associata al centrocampista offensivo Aaaron Ramsey, del quale non si discutono le qualità tecniche ma gli intoppi fisici di questo inizio stagione stanno evidentemente creando non pochi problemi al tecnico Maurizio Sarri. D'altronde con il 4-3-1-2 Ramsey rappresenterebbe il trequartista ideale per la Juventus, la speranza è che possa recuperare a pieno la sua affidabilità fisica. Per quanto riguarda Federico Bernardeschi, il problema di fondo sembrerebbe l'adattamento al ruolo di trequartista centrale: nonostante Sarri lo abbia difeso più volte, il nazionale italiano sta avendo difficoltà dietro le punte, dimostrando soprattutto in nazionale di saper dare il meglio giocando come esterno offensivo. Questi mesi saranno molto importanti per tutti e tre giocatori, anche perché in estate, come dicevamo, arriverà Kulusevski, destinato ad avere un ruolo importante nella Juventus del futuro.

Le possibili cessioni di gennaio

Se i giocatori prima menzionati rischiano una cessione durante il calciomercato estivo, ci sono altri destinati a lasciare Torino già a gennaio: il difensore centrale Daniele Rugani potrebbe trasferirsi in Premier League (piace al Leicester) o eventualmente al Barcellona. In quest'ultimo caso, la trattativa potrebbe concretizzarsi soprattutto se il difensore dei catalani Todibo dovesse trasferirsi al Milan.