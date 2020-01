Continuano ad arrivare notizie molto interessanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su de Ligt, giocatore che è stato molto criticato dai tifosi bianconeri in questa prima parte della stagione. Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo "Fichajes.net", de Ligt sarebbe ancora nelle mira del Barcellona, il club che lo ha seguito prima che firmasse per la Juventus. Il club blaugrana nel 2019 ha avuto notevoli problemi in difesa e i tifosi catalani hanno criticato non poco il gioco a volte non affascinante espresso da Ernesto Valverde.

Il numero uno del Barcellona, Bartomeu, avrebbe intenzione di cambiare allenatore e vorrebbe ingaggiare l'attuale tecnico dell'Ajax Ten Hag per passare ad un 3-4-3 alla Crujiff. Per rinforzare il reparto arretrato, de Ligt sarebbe stato individuato come il terzo difensore centrale da affiancare a Piqué e Lenglet. Il calciatore olandese, inoltre, ha già lavorato con Ten Hag all'Ajax e ne conosce alla perfezione i principi di gioco.

Mercato Juventus, possibile assalto del Barcellona a de Ligt in estate

Finora, de Ligt ha dimostrato di non essersi ancora ambientato a Torino, dal momento che ha messo insieme delle prestazioni piuttosto altalenanti. Il Barcellona potrebbe tentare l'assalto nella prossima sessione di calciomercato estivo e sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra superiore ai settantacinque milioni di euro pagati dalla Juventus per strapparlo all'Ajax. De Jong, fortissimo centrocampista del Barcellona connazionale di de Ligt, ha sempre affermato di volerlo in Catalogna. Potrebbe essere proprio De Jong a convincere il difensore olandese a lasciare la Juventus. Sempre secondo "Fichajes.net", il Barcellona vorrebbe fare alcuni innesti anche per rinforzare il reparto mediano, per il quale il primo obiettivo sarebbe Adama Traoré, valutato circa quaranta milioni di euro.

In attacco, invece, il club catalano potrebbe puntare su Lautaro Martinez dell'Inter (che è sponsorizzato dal connazionale Lionel Messi) e starebbe lavorando per il ritorno di Neymar. Intanto, arrivano altre importanti notizie anche per quanto riguarda il calciomercato di gennaio. Christian Eriksen, talentuoso centrocampista in forza al Tottenham, potrebbe lasciare Londra già in questa sessione invernale. Stando al quotidiano britannico "Daily Mail", il club londinese vorrebbe ventotto milioni di euro per lasciare partire il danese. Su di lui c'è anche la Juventus, ma dovrà battere la concorrenza di Partis Saint Germain, Manchester United e soprattutto Inter, in cerca di un colpo per colmare il gap con i bianconeri.