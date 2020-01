Continuano ad arrivare nuove indiscrezioni sul possibile futuro di Cristiano Ronaldo, giocatore costantemente al centro dei riflettori. Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo "Don Balon", che sta seguendo con grande attenzione la sua situazione, la superstar portoghese potrebbe decidere di lasciare la Juventus al termine della stagione ancora in corso. Finora l'avventura di Cristiano Ronaldo a Torino è stata abbastanza positiva (il campione lusitano ha vinto lo Scudetto, ma perso la Champions League al suo primo anno in bianconero), anche se molti si aspettavano di più da lui.

Ronaldo, infatti, ha abbassato il suo rendimento rispetto a quanto fatto vedere al Real Madrid, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni offerte in Champions League (ottime anche con la Juventus ma non sufficienti a far andare i bianconeri oltre i quarti), competizione nella quale è stato spesso determinante per le vittorie della compagine allenata da Zinedine Zidane. Questo calo di rendimento potrebbe convincere Ronaldo a cambiare aria e a scegliere di proseguire la sua carriera in un campionato diverso da quello italiano.

Mercato Juventus, secondo Don Balon Ronaldo potrebbe lasciare Torino

Secondo quanto scrive il quotidiano iberico "Don Balon", Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione di Calciomercato estivo. La superstar portoghese è riuscita a vincere in Inghilterra, Spagna e Italia, mentre il suo rivale Lionel Messi ha deciso di non lasciare mai il Barcellona, club nel quale è cresciuto. Per "Don Balon", dunque, Cristiano Ronaldo potrebbe decidere di tentare l'avventura in un campionato dove non ha mai giocato, quello tedesco. La scelta potrebbe cadere sul Bayern Monaco; la dirigenza del club tedesco accoglierebbe a braccia aperte il fenomeno lusitano. Ronaldo formerebbe una coppia stellare con Robert Lewandowski, fortissimo attaccante polacco che sta facendo sfracelli in Baviera.

Sulla carta potrebbe essere il reparto offensivo più forte d'Europa. Secondo "Don Balon", Ronaldo potrebbe essere fortemente tentato da questa possibilità, in quanto avrebbe l'opportunità di vincere in quattro dei più importanti campionati del calcio europeo. In ogni caso, nonostante le sirene spagnole, il fenomeno portoghese ha sempre detto di volere restare alla Juventus e di volere rispettare il suo contratto. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane. Intanto, il club bianconero sta lavorando per la sessione invernale e ha messo nel mirino Paul Pogba. Stando ai media inglesi, Paratici avrebbe offerto il cartellino di Adrien Rabiot e settanta milioni di euro al Manchester United per cercare di arrivare al francese.