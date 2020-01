Dopo l'arrivo in pompa magna di Zlatan Ibrahimovic, Krzysztof Piatek potrebbe lasciare il Milan prima della fine della prossima sessione invernale di Calciomercato. La dirigenza rossonera sarebbe ormai decisa ad ascoltare le offerte che arriveranno per il centravanti polacco, evitando così che il cartellino del giocatore possa svalutarsi. Arrivato un anno fa dal Genoa, Piatek ha segnato solo 4 gol fino a questo momento, di cui 3 su calcio di rigore. Stefano Pioli non ne è convinto, ma nemmeno la società, che è pronta a valutare le offerte a partire da 35 milioni di euro (la stessa cifra investita un anno fa per portarlo in rossonero).

Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', il Tottenham di José Mourinho starebbe pensando proprio a Piatek per sopperire all'assenza prolungata di Harry Kane. Con l'attaccante inglese fuori a causa dell'infortunio al tendine del ginocchio sinistro, Mourinho ha chiesto l'acquisto di un centravanti e il profilo di Piatek attrae la dirigenza del Tottenham, sia lo Special One. Il club di Londra non è l'unica squadra inglese interessata al polacco, infatti su di lui negli ultimi giorni sarebbe piombato l'Aston Villa.

La pista, però, non sarebbe allettante per il centravanti polacco, che avrebbe già rifiutato l'interesse di Newcastle e Bayer Leverkusen.

Il Milan pronto a rimpiazzare Piatek: idea Politano

Mercoledì sera, intervenendo alla trasmissione 'CalcioMercato L'Originale', Gianluca Di Marzio ha lanciato un grande scoop di mercato: Il Milan sarebbe pronto ad acquistare l'ala dell'Inter, Matteo Politano. L'ex attaccante del Sassuolo non sta riuscendo a trovare minutaggio all'Inter da quando Antonio Conte è subentrato l'estate scorsa. Ha fatto registrare un totale di 10 presenze per i nerazzurri in questa stagione, ma nessuna di queste lo ha visto protagonista per tutti i 90 minuti. Tuttavia, la carriera di Politano potrebbe prendere una nuova svolta questo mese. Secondo l'esperto di calciomercato Di Marzio, il Milan avrebbe identificato l'ala italiana come un obiettivo per regalare maggiore velocità allo sterile attacco rossonero.

L'interesse avrebbe trovato conferma anche nei fatti, poiché la dirigenza rossonera ha incontrato gli agenti di Politano mercoledì e avrebbe già ricevuto il consenso del giocatore per trasferirsi nel club avversario in città. La scorsa stagione Politano ha avuto un rendimento ottimo sotto la guida di Luciano Spalletti, aiutando la squadra dell'Inter a qualificarsi per la Champions League per la seconda stagione consecutiva. L'ala nerazzurra ha fatto registrare 5 goal e 5 assist ed è stato spesso un giocatore difficile da gestire per gli avversari. Spetta ora ai club di Milano concordare un accordo per concludere il potenziale passaggio di Politano in rossonero.