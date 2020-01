Ci sono tanti voti bianconeri alti nelle pagelle di Juventus-Cagliari, match della diciottesima giornata di Serie A che si è disputato il 6 gennaio. Una netta affermazione quella della squadra di Sarri, che ha vinto con un rotondo 4-0. Altri tre punti importanti dunque nella corsa allo scudetto. I migliori in campo sono stati Ronaldo, Pjanic e Cuadrado tra le fila bianconere. L'attaccante portoghese è stato l'autentico mattatore dell'incontro. Ha infatti segnato una straordinaria tripletta trascinando la squadra al successo.

Ma molto importante è stato anche l'ingresso di Higuain, che ha giocato 20 minuti ma ha messo il sigillo sulla vittoria segnando la rete del 3-0. Nel prossimo turno la Juventus è attesa da una importante trasferta sul campo della Roma.

Le pagelle dei bianconeri

Szczesny 6: non è stato molto impegnato in questo turno dell'Epifania, la sufficienza è d'obbligo.

Cuadrado 6.5: sempre più padrone della corsia destra, spinge tanto e difende pure bene. Ormai è il titolare in quel ruolo.

Demiral 6.5: il turco viene ancora mandato in campo dall'inizio e non demerita, anzi appare ancora in crescita.

Difficile che la Juventus decida di privarsene.

Bonucci 6.5: consueta regia difensiva senza sbavature. Bravo a impostare e quando c'è da mettere pezze. Non si può rinunciare a lui.

Alex Sandro 6.5: il brasiliano non delude mai. Quando ha la possibilità di affondare il colpo lo fa senza pensarci troppo.

Rabiot 6: ancora non è il campione che abbiamo ammirato con la maglia del Psg, ma ha bisogno di giocare con continuità per affinare l'intesa con i compagni.

Pjanic 7: torna a giocare su grandi livelli, sa sempre cosa fare con il pallone tra i piedi e sbaglia pochissimo. Tra i voti bianconeri più alti.

Matuidi 6: magari commetterà qualche errore sul piano del palleggio, ma combatte su tutti i palloni e dà equilibrio alla squadra. Dal 83' Emre Can ng: pochi minuti in campo per lui.

Ramsey 6: per lui vale lo stesso discorso fatto per Rabiot.

Frenato finora da qualche acciacco di troppo, ha bisogno di giocare per migliorare il suo rendimento. Dal 80' Douglas Costa ng: entra quando ormai i giochi sono fatti.

Dybala 6.5: non è stata probabilmente la sua migliore prestazione in bianconero, ma ha fatto vedere a sprazzi il suo talento. Dal 70' Higuain 7: l'argentino entra e mette a segno il gol del momentaneo 3-0. Come sempre utile quando viene schierato in campo.

Ronaldo 9: il migliore in campo, il più alto tra i voti di Juventus-Cagliari. Invecchiando migliora, come il vino. Ha sempre "fame", sempre voglia di migliorare il suo bottino di reti. E contro i sardi realizza una tripletta straordinaria. Chapeau.