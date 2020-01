In queste ultime ore sembrerebbe essersi sparsa una clamorosa voce di mercato, proveniente direttamente dalla Premier League. Secondo il Daily Mirror, il Manchester United avrebbe risposto positivamente all'interesse dell'Inter per Pogba, ma con un'offerta decisamente eclatante, la quale potrebbe portare Antonio Conte a considerare nuove e interessanti prospettive. L'Inter, infatti, dovrebbe concedersi ad un grande sacrificio qualora volesse accettare l'esclusiva proposta dello United, quella di cedere Lautaro Martinez.

Paul Pogba in cambio di Lautaro Martinez

Il Manchester United sembrerebbe, dunque, interessato a cedere uno dei suoi migliori giocatori, il centrocampista francese Paul Pogba, ma soltanto in cambio dell'attaccante argentino Lautaro Martinez. Pogba avrebbe già dato il suo consenso riguardo il trasferimento in Italia all'Inter, poiché sembrerebbe particolarmente stimolato dall'idea di essere di nuovo allenato da Antonio Conte, già conosciuto nel 2012. Il centrocampista, infatti, preferirebbe tornare a giocare in Serie A piuttosto che trasferirsi in Spagna.

La sorte del giocatore francese, dunque, non è ancora confermata ma è presumibile che la sua avventura con il Manchester United, club in cui è cresciuto, sia arrivata oramai al capolinea.

L'Inter rimarrebbe comunque "vincitrice" nella corsa a Pogba, davanti al Real Madrid e alla Juve. Il trasferimento del centrocampista francese all'Inter, tuttavia, non sarebbe possibile prima di giugno. L'Inter, però, vorrebbe arrivare a Pogba ancora prima dell'estate, nonostante l'affare rimanga alquanto complicato anche per la notevole diversità dei cartellini: secondo il tabloid Lautaro Martinez avrebbe una valutazione di 80 milioni di sterline, mentre quella di Pogba salirebbe a 150 milioni. L'obiettivo principale di Marotta rimane quello di procurarsi un centrocampista caratterizzato da eccellenti qualità tecniche e un'ottima esperienza internazionale.

Il caso Eriksen

Secondo quanto riportato dal Sun, l'Inter sarebbe disposta a versare al Tottenham ben 20 milioni di sterline, circa 23 milioni di euro, per acquisire il centrocampista danese Christian Eriksen, così da vincere la forte competizione con il Manchester United, la Juventus e il Real Madrid. Il presidente Daniel Levy dopo la proposta dell'Inter, si è rivelato molto interessato e ben disposto, ma anche desideroso di vedere arrivare altre proposte interessanti da parte di altre "big", così da poter scatenare una grande asta. Ciò nonostante, soprattutto dopo le ultime indiscrezioni uscite nei giorni passati in Danimarca e poi in Inghilterra, l'Inter rimarrebbe la destinazione più fattibile per Eriksen.