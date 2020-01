Il mese di gennaio potrebbe essere caratterizzato da tante interessanti trattative di mercato: già questo inizio anno sono state ufficializzate due importanti trattative, il ritorno di Ibrahimovic al Milan e l'arrivo alla Juventus (da giugno 2020) di Kulusevski. Ci attendiamo però altre mosse, come ha sottolineato il noto agente sportivo Antonio Ottaiano a Radio Sportiva. Il procuratore ha infatti parlato del possibile mercato della Juventus, dell'importanza dell'arrivo di Ibrahimovic al Milan e dei possibili arrivi di Eriksen all'Inter e di Vertonghen al Napoli.

Proprio la società campana, qualora decidesse di lasciar partire il difensore centrale senegalese Koulibaly, potrebbe decidere di investire sul belga del Tottenham, in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2020. Per quanto riguarda l'altro giocatore in scadenza sempre del Tottenham, ovvero Christian Erkisen, secondo Ottaiano, "L'Inter ha serie possibilità di acquistarlo".

Nelle ultime ore si è parlato di una possibile offerta da parte della società di Suning al Tottenham di circa 20 milioni di euro, mentre al giocatore sarebbe stato offerto un ricco contratto di diversi anni a circa 10 milioni di euro a stagione.

Juventus, Ottaiano: 'Potrebbe arrivare Mertens, Demiral può partire'

L'agente sportivo si è soffermato soprattutto sul mercato della Juventus, in particolar modo su una possibile cessione già a gennaio ed un possibile arrivo, se non nel Calciomercato invernale, in quello estivo.

Per Ottaiano Sarri non apprezza molto a livello caratteriale il difensore turco Mehdi Demiral, proprio per questa incompatibilità con il tecnico toscano, il centrale potrebbe essere ceduto a gennaio al miglior offerente. D'altronde non manca l'interesse soprattutto da società della Premier League, su tutte Arsenal e Leicester. In merito invece al possibile arrivo di Mertens in bianconero, l'agente sportivo ha dichiarato che "Una sorpresa potrebbe essere, in caso di mancato rinnovo con il Napoli, l'approdo alla Juventus a parametro zero su richiesta di Sarri".

Ottaiano sull'arrivo di Kulusevski alla Juventus

Piccola menzione anche sul nuovo arrivo in bianconero del centrocampista offensivo svedese Dejan Kulusevski, acquistato dall'Atalanta per circa 35 milioni di euro più 9 di bonus. Per Ottaiano la trattativa Kulusevski-Juventus rappresenta "La solita operazione della Juventus, che prova ad assicurarsi uno dei migliori giovani del campionato per toglierlo alla concorrenza".

Lo svedese rimarrà a Parma fino a giugno 2020 come da precedente intesa contrattuale stabilita ad inizio stagione fra Atalanta e società emiliana.